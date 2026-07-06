Tragedie în Piatra Craiului. Un turist din Argeș a murit după ce a suferit un infarct în timpul unei drumeții

Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 iul. 2026, 10:30

O drumeție în Masivul Piatra Craiului s-a încheiat tragic pentru un bărbat de 59 de ani din Argeș. Acesta a intrat în stop cardio-respirator în apropiere de Vârful Timbalul Mare, iar, în ciuda intervenției rapide a salvamontiștilor și a echipajelor medicale, nu a mai putut fi salvat.

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