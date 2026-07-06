Tragedie în Piatra Craiului. Un turist din Argeș a murit după ce a suferit un infarct în timpul unei drumeții

O drumeție în Masivul Piatra Craiului s-a încheiat tragic pentru un bărbat de 59 de ani din Argeș. Acesta a intrat în stop cardio-respirator în apropiere de Vârful Timbalul Mare, iar, în ciuda intervenției rapide a salvamontiștilor și a echipajelor medicale, nu a mai putut fi salvat.
Incidentul s-a petrecut sâmbătă după-amiază, în jurul orei 17:00, pe creasta principală a Masivului Piatra Craiului. Bărbatul se afla într-o drumeție alături de doi nepoți, în vârstă de aproximativ 20 de ani, când i s-a făcut brusc rău și a intrat în stop cardio-respirator.
Cum au decurs operațiunile de salvare
Cei doi tineri au sunat imediat la 112, iar autoritățile au mobilizat un amplu dispozitiv de intervenție. A fost solicitat elicopterul 336 din Punctul de Operare Aeromedicală Brașov, iar o echipă Salvamont a pornit pe traseu dinspre Cabana Curmătura, pregătită să intervină în cazul în care condițiile meteo nu ar fi permis zborul. Totodată, la baza muntelui a fost trimis și un echipaj medical.
Salvatorii au ajuns rapid la victimă și au început imediat manevrele de resuscitare, însă acestea nu au avut rezultat, iar medicii au fost nevoiți să declare decesul.
Reacția Salvamont
„În ciuda intervenției rapide și a tuturor manevrelor de resuscitare efectuate conform protocoalelor europene în vigoare pentru stopul cardio-respirator, viața victimei nu a mai putut fi salvată, iar aceasta a fost declarată decedată. Transmitem sincere condoleanțe familiei și tuturor celor îndurerați de această pierdere”, au transmis reprezentanții Salvamont Zărnești.
Potrivit salvamontiștilor, bărbatul nu ar fi prezentat anterior simptome care să prevestească tragedia, ceea ce face ca incidentul să fie cu atât mai dramatic pentru familie și pentru cei doi nepoți, martori la ultimele sale clipe.
Șeful Salvamont Zărnești, Ciprian Lolu, a precizat că apelul la 112 a fost primit la ora 17:04 și a explicat că traseul parcurs până în zona incidentului presupune un efort considerabil.
„Apelul de urgență a venit la 17:04. Fie au avut o zi lungă, fie au plecat târziu și atunci au mers mult mai rapid. Au parcurs peste cinci ore de traseu până acolo. Mai degrabă aș crede că o persoană care știe că are probleme cardiace nu s-ar aventura într-un astfel de traseu”, a declarat Ciprian Lolu.
Sfaturi pentru turiști
Salvamontiștii reamintesc turiștilor că, înainte de a porni pe traseele montane, este importantă evaluarea stării de sănătate și alegerea unui traseu adaptat condiției fizice, pentru a reduce riscul producerii unor astfel de tragedii.