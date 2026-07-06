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Social· 1 min citire
Turist de 18 ani din București, găsit decedat după o noapte de căutări pe Valea Doftanei
Foto/Arhivă
Un tânăr de 18 ani din București, dat dispărut în timpul unei deplasări cu ATV-ul pe Valea Doftanei, a fost găsit decedat în această dimineață, în urma unei ample operațiuni de căutare.
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