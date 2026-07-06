Șase persoane, reținute într-un dosar de înșelăciune cu case modulare. Prejudiciul ajunge la 88.000 de euro

Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 iul. 2026, 09:07

Șase persoane din județul Galați au fost reținute pentru 24 de ore într-un dosar de înșelăciune privind construcția de case modulare. Potrivit anchetatorilor, acestea ar fi încasat bani de la mai mulți clienți din țară fără să își respecte obligațiile contractuale, prejudiciul total fiind estimat la 88.000 de euro. Informațiile au fost transmise de Agerpres, care citează Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Dolj.

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