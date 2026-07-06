Șase persoane, reținute într-un dosar de înșelăciune cu case modulare. Prejudiciul ajunge la 88.000 de euro

Șase persoane din județul Galați au fost reținute pentru 24 de ore într-un dosar de înșelăciune privind construcția de case modulare. Potrivit anchetatorilor, acestea ar fi încasat bani de la mai mulți clienți din țară fără să își respecte obligațiile contractuale, prejudiciul total fiind estimat la 88.000 de euro. Informațiile au fost transmise de Agerpres, care citează Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Dolj.
Cum acționau suspecții
Potrivit IPJ Dolj, polițiștii Secției 1 Poliție Craiova, împreună cu procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, au documentat activitatea infracțională a șase persoane cu vârste cuprinse între 25 și 51 de ani, toate din județul Galați, cercetate pentru înșelăciune.
„În fapt, la data de 09 iulie 2024, o femeie, de 52 ani, din municipiul Craiova, ar fi contractat construcţia unei case modulare, pentru care ar fi remis un avans de 10.000 de euro, însă constructorii nu şi-au îndeplinit obligaţiile contractuale şi nici nu au mai putut fi contactaţi. Ulterior, la dosarul cauzei au mai fost reunite alte patru dosare penale din judeţele Bihor, Hunedoara, Ilfov şi Constanţa, toate având ca obiect săvârşirea unor infracţiuni de înşelăciune (2024-2025), modul de operare fiind asemănător, respectiv construcţia de case modulare la preţuri mult mai mici faţă de ofertele reale de pe piaţă, prin convingerea persoanelor vătămate să le fie achitate încă de la bun început contravaloarea întregii lucrări, ulterior solicitând alte sume suplimentare, ca mai apoi să abandoneze lucrările, fiind cauzat un prejudiciu total de 88.000 de euro”, informează polițiștii doljeni.
Percheziții și bani ridicați
În cadrul anchetei, polițiștii au pus în executare cinci mandate de percheziție domiciliară în comuna Munteni, județul Galați.
În urma descinderilor au fost ridicate contracte de prestări servicii, contracte de amanet și alte înscrisuri cu valoare probatorie. De asemenea, anchetatorii au indisponibilizat sumele de 102.284 de lei și 4.400 de euro.
Șase persoane, reținute
După percheziții, cele șase persoane au fost conduse la audieri și reținute pentru 24 de ore. Acestea urmează să fie prezentate Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova cu propunere de luare a unei măsuri preventive.
La activități au participat polițiști din cadrul Poliției Municipiului Craiova – Biroul de Investigații Criminale și Secțiile 1, 2 și 3 Poliție Craiova, polițiști ai IPJ Galați, precum și jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Galați și Grupării de Jandarmi Mobile Brăila.