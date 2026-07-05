Caracatița politică de la vârf, protecție pentru Viorel Pașca. Oamenii lui Bolojan au închis ochii la orori

Publicat 5 iul. 2026, 22:18 Sursă Realitatea PLUS

De aproape 20 de ani Viorel Pașca lua în îngrijire persoane vulnerabile și le exploata pentru bani, spun anchetatorii. Însă caracatița pare să se întindă, iar totul pare că duce la premierul demis Ilie Bolojan, care acum neagă că l-ar cunoaște pe patronul azilelor groazei.

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