Caracatița politică de la vârf, protecție pentru Viorel Pașca. Oamenii lui Bolojan au închis ochii la orori

De aproape 20 de ani Viorel Pașca lua în îngrijire persoane vulnerabile și le exploata pentru bani, spun anchetatorii. Însă caracatița pare să se întindă, iar totul pare că duce la premierul demis Ilie Bolojan, care acum neagă că l-ar cunoaște pe patronul azilelor groazei.
Ilie Bolojan a fost președintele Consiliului Județean Bihor în perioada 2020 - 2024. Așadar, perioadă care se suprapune peste anii în care Pașca ar fi transformat suferința unor oameni fără apărare într-o afacere extrem de profitabilă.
Culmea, fiul lui Viorel Pașca, Emanuel Pașca, este viceprimar al comunei Holod din partea PNL. De asemenea, a primit funcția în timp ce deținea și rolul de vicepreședinte al asociației la care au descins procurorii. Implicat este și Dumitru Țiplea, finul premierului demis.
Acesta a fost prefect, din 2019 până în 2024, când a devenit deputat din partea PNL. Ca prefect putea lua măsuri, dar nu a făcut-o. Nici Călin Puia, reinstalat șef la DGASPC Bihor, de Ilie Bolojan, nu a intervenit pentru a salva românii batjocoriți de familia Pașca.
Pe lista cu aghiotanții lui Bolojan despre care se spune au închis ochii la neregulile din căminele lui Pașca se află și Vlad Popa, primar PNL la Tinca, localitate unde se află una dintre clădirile în care erau ținuți bătrânii. Nici Sandu Săsăran, primar PNL la Holod, o altă localitate din Bihor unde se află un imobil în care erau ținuți bătrânii, pare să nu fi știut nimic despre ororile din azile.
Imediat după izbucnirea scandalului, Ilie Bolojan a spus că nu îl cunoaște pe Viorel Pașca. În schimb, stenogramele au scos la iveală cum se lăuda patronul azilelor cu intervenții la Guvern.
Viorel Pașca a recunoscut încă din 2021 că prefera să încalce legea în loc să obțină autorizațiile necesare.
Ba mai mult, Viorel Pașca, supranumit ani la rând „Bunul Samaritean din Bihor”, a fost premiat de Primăria Oradea în perioada în care municipiul era condus de Ilie Bolojan, fiind prezentat drept unul dintre cei mai implicați voluntari și un sprijin pentru persoanele vulnerabile din județ și din țară. Cea care i-a înmânat premiul a fost chiar Arina Moș - protejata lui Ilie Bolojan din PNL.
Între timp, ies la iveală noi detalii șocante. Un bătrân a murit chiar înainte ca perchezițiile să se fi încheiat, spun jurnaliștii. Bărbatul fusese transportat la spital alături de alți 400 de oameni găsiți într-o stare deplorabilă în locuințele lui Viorel Pașca, însă medicii nu l-au putut salva. De altfel, numărul mormintelor din cimitirul clandestin înființat de Pașca ar fi chiar mai mare decât cele din cimitirul oficial al localității Dumbrava din Bihor.
După ce le lua pensiile, patronul azilelor îi lăsa flămânzi, murdari, iar o femeie ar fi fost chiar abuzată sexual. De altfel, oamenii legii spun că angajații lui Pașca le dădeau pastile bolnavilor fără îndrumarea medicilor, iar starea lor de sănătate se înrăutățea în fiecare zi.
Conform anchetatorilor, mulți dintre bătrânii care ajungeau în azilele groazei controlate de Viorel Pașca ar fi fost convertiți la un cult religios, cu toate că unii dintre ei nici măcar nu aveau discernământ, potrivit jurnaliștilor. În același timp, procurorii au stabilit că, sub pretextul nevoii de bani pentru îngrijirea acestor persoane, bărbatul îi convingea pe credincioșii cu situație financiară bună să doneze. De altfel, în urma perchezițiilor, anchetatorii au găsit într-un seif 217 carduri bancare, 19 carduri sociale, dar și sume uriașe de bani.
Anchetatorii susțin că numeroase persoane cu probleme psihice nu aveau niciun reprezentant legal care să le protejeze interesele. Potrivit DIICOT, această situație ar fi permis gestionarea veniturilor lor fără existența unui control extern. Una dintre variante ar fi fost desemnarea chiar a unui beneficiar al centrului: „Și-ți dai seama dacă judecătorul acceptă un bolnav tutore la restul, e de râsu lumilor”, ar fi spus Pașca, potrivit interceptărilor.
De altfel, pentru a scăpa de orice răspundere, Viorel Pașca ar fi intenționat să pună azilele pe numele unui pacient, mai spun oamenii legii. Culmea, în direct la REALITATEA PLUS, Viorel Pașca i-a sfidat pe anchetatori.
De asemenea, un fost edil spune că, în anul 2024, Viorel Pașca i-a adus la sediul Primăriei un bătrân mort, pus într-un sac, în portbagajul mașinii. Incidentul s-a produs după ce patronul azilelor a fost anunțat că trebuie să plătească impozit pentru clădirile în care îi ținea pe bătrâni.
Anchetatorii au pus sechestru pe mai multe bunuri ale familiei Pașca, iar valoarea acestora depășește 6 milioane de euro. Suma reprezintă daune morale pentru 128 dintre persoanele considerate victime în dosar, spun procurorii.
Patronul azilelor și membrii familiei sale au fost reținuți și apoi plasați sub control judiciar. Procurorii au contestat decizia instanței, iar judecătorii urmează să hotărască dacă Viorel Pașca, soția lui, și cei trei fii vor ajunge în spatele gratiilor.