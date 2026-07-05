Cum încearcă să-l apere avocatul pe bunul samaritean: „Viorel Pașca voia să facă ceva uman!”

Avocatul lui Viorel Pașca s-a încurcat în declarații și a recunoscut inclusiv că nu este normal ca azilele groazei să poată funcționa fără autorizații. Mai mult decât atât, Răzvan Doseanu susține sus și tare că erau angajați mai mulți medici, care ar fi administrat medicamentele bolnavilor.
Avocatul lui Pașca: „Nu e normal că nu aveau autorizații!”
Jurnalist Realitatea PLUS: I-a zis fetei ieri că dacă ar avea telefon la el, ar chema televiziunea pe noi, că aici este pușcărie, spune una dintre îngrijitoarele, conform referatului procurorilor. Deci, vedeți, unii dintre pacienți spun, procurorii spuneau că acolo e pușcărie și că nu li se dă telefonul să vorbească. Este adevărat?
Răzvan Doseanu, avocatul lui Viorel Pașca: Nu.
Dacă o să mergeți în orice spital, cu siguranță veți găsi pacienți nemulțumiți de anumite chestiuni.
Invitat Realitatea PLUS: Aici nu era spital, mă scuzați, dar nu pot să stau să nu intervin. Aici nu era spital.
Mi-ați răspuns de la început că persoanele veneau acolo de bunăvoie, că erau trimise ori de către spital, dar n-ați spus dacă exista un protocol sau nu între spital și acest așezământ. Și atât timp cât veneau benevol, puteau să plece oricând doreau de acolo, puteau să aibă drepturi și libertăți, ca orice om care nu este instituționalizat. Nu puteți să vă raportați în funcție de moment la anumite persoane.
Atunci când spre interesul clientului noastră este bine să ne privim organizat și instituționalizat acest așezământ și când nu este ok, atunci ne discutăm ca la niște oameni libere.
Jurnalist Realitatea PLUS: Domnule avocat, totuși domnului Pașca îi se pare normal ca într-o locuință privată să îngrijească fără a respecta legislația, fără să aibă autorizațiile necesare, avizele necesare de la instituțiile statului... bolnavi. E ca și când noi în această încăpere acum ne decidem să ne facem propriul azil și să chemăm fără autorizație în numele creștinismului... bolnavi.
Răzvan Doseanu, avocatul lui Viorel Pașca: Stimată doamnă, aveți dreptate. Nu e normal. Dar domnul Pașca și familia dumnealui a considerat că încearcă să salveze niște oameni care nu aveau pe nimeni, care riscau să moară înghețați și de foame.
Jurnalist Realitatea PLUS: De ce nu s-au autorizat în atâta timp ca să își ia toate avizele și să facă servicii medicale și sociale conform legislație invigoare?
Răzvan Doseanu, avocatul lui Viorel Pașca: Pentru că este o procedură birocratică destul de complicată și pentru că... Nu, numai puțin, vă explic să vedeți de ce. Și standardul cerut acolo este să ai minim șase metri pătrați pe bolnavi.
Jurnalist Realitatea PLUS: Da, dar domnule avocat, știm cu toții care sunt standardele.
Răzvan Doseanu, avocatul lui Viorel Pașca: Să ai toaletă în fiecare cameră.
Ceea ce ar fi însemnat că în loc să salveze 400 de bolnavi și de oameni ai străzii, probabil că putea salva doar 200.
Jurnalist Realitatea PLUS: Dar domnul Pașca este conștient de faptul că nu poate să desfășoare astfel de servicii medicale și sociale fără să respecte legislația în vigoare?
Răzvan Doseanu, avocatul lui Viorel Pașca: Domnul Pașca a considerat că a făcut ceva uman.
Intenția dumnealui nu a fost să comită infracțiune.
Jurnalist Realitatea PLUS: Deci, spun procurorii acolo că erau administrate medicamentele de oameni care nu știau nici să scrie, nici să citească. În plus de asta, nu există nici un registru medical în care să fie trecute data și orele administrării medicamentelor.
La un număr de aproximativ 40 de bătrâni există o singură persoană care îi îngrijește. Lămuriți-ne puțin problema cu pregătirea cadrelor medicale pe care le folosea Viorel Pașca.
Răzvan Doseanu, avocatul lui Viorel Pașca: Da.
Le iau pe rând că sunt mai multe probleme. Total fals că medicamentele erau administrate după culori. Că asta a fost o picanterie așa strecurată în referat.
Toate medicamentele pentru bolnavi erau puse pe zile în acele cutiuțe speciale, dacă știți, de medicamente. Luni, marți, miercuri, dimineață, prânz, seara. Medicamentele erau prescrise de către cadre medicale și erau stabilite și așezate de către personal medical.