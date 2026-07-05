Cum încearcă să-l apere avocatul pe bunul samaritean: „Viorel Pașca voia să facă ceva uman!”

Publicat 5 iul. 2026, 17:22 Actualizat 5 iul. 2026, 17:26 Sursă Realitatea PLUS

Avocatul lui Viorel Pașca s-a încurcat în declarații și a recunoscut inclusiv că nu este normal ca azilele groazei să poată funcționa fără autorizații. Mai mult decât atât, Răzvan Doseanu susține sus și tare că erau angajați mai mulți medici, care ar fi administrat medicamentele bolnavilor.

Distribuie articolul