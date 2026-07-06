Advertising
Advertising
Social· 1 min citire
Proteste de amploare în Capitală. Angajații din domenii-cheie ies în stradă
Publicat6 iul. 2026, 08:42
Actualizat6 iul. 2026, 08:46
SursăRealitatea
Se anunță proteste uriașe în Capitală. Angajații din domenii cheie vor ieși în stradă în plină criză politică, în fața Guvernului. Asta pentru că nici până acum nu le-au fost ascultate doleanțele din partea guvernului Ilie Bolojan. Pensiile nu au fost indexate, salariile au fost înghețate, iar legea salarizării a creat tot mai multe revolte în rândul angajaților.
Citește și
- 08:28Fetiță bătută de mamă în plină stradă, la Constanța! Imagini cu puternic impact emoțional
- 08:24Linia 79 de troleibuz circulă pe traseu modificat din cauza lucrărilor din zona Foișorului de Foc
- 21:24Accident grav în Bușteni: doi pietoni, inconştienţi după ce au fost loviţi de o maşină. Trafic blocat complet
- 20:18Sute de oameni au ieșit în stradă pentru Viorel Pașca la Oradea
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News