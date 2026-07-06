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Proteste de amploare în Capitală. Angajații din domenii-cheie ies în stradă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat6 iul. 2026, 08:42
Actualizat6 iul. 2026, 08:46
SursăRealitatea

Se anunță proteste uriașe în Capitală. Angajații din domenii cheie vor ieși în stradă în plină criză politică, în fața Guvernului. Asta pentru că nici până acum nu le-au fost ascultate doleanțele din partea guvernului Ilie Bolojan. Pensiile nu au fost indexate, salariile au fost înghețate, iar legea salarizării a creat tot mai multe revolte în rândul angajaților.

Se anunță proteste de amploare în plină criză politică. Angajații susțin că salariile au rămas înghețate, iar noua lege a salarizării nu face decât să adâncească nemulțumirile. Ei afirmă că revendicările lor au fost ignorate la protestele anterioare și speră ca, de această dată, autoritățile să le asculte solicitările și să le respecte drepturile.

La proteste se vor alătura și pensionarii, nemulțumiți că pensiile nu au fost indexate cu rata inflației. Aceștia spun că veniturile actuale le permit cu greu să facă față cheltuielilor de la o lună la alta.

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