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Linia 79 de troleibuz circulă pe traseu modificat din cauza lucrărilor din zona Foișorului de Foc
Troleibuzele liniei 79
Începând de luni, troleibuzele liniei 79 vor circula pe un traseu modificat între Calea Moșilor și terminalul „Clăbucet”, ca urmare a lucrărilor la rețeaua de apă și canalizare din zona Foișorului de Foc, a anunțat Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI).
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