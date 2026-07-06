Linia 79 de troleibuz circulă pe traseu modificat din cauza lucrărilor din zona Foișorului de Foc

Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 iul. 2026, 08:24

Începând de luni, troleibuzele liniei 79 vor circula pe un traseu modificat între Calea Moșilor și terminalul „Clăbucet”, ca urmare a lucrărilor la rețeaua de apă și canalizare din zona Foișorului de Foc, a anunțat Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI).

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