Alertă în Alba! Doi pui de urs au intrat în curtea unei gospodării și s-au urcat într-un copac

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 29 iun. 2026, 10:11

Momente de tensiune într-o localitate din județul Alba, după ce doi pui de urs au fost observați în curtea unei gospodării din comuna Șugag. Autoritățile au intervenit rapid după apelurile localnicilor, iar în zonă a fost transmis și un mesaj RO-Alert pentru avertizarea populației. Din fericire, animalele au fost alungate în siguranță în pădure, fără ca incidentul să se soldeze cu victime sau pagube.

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