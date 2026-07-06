A ajuns la operație după ce și-a fracturat piciorul în casă

Vasile avea 67 de ani când a căzut de pe scară în timp ce lucra în casă. S-a accidentat grav la picior, simțind dureri puternice la genunchiul drept, pe care nu îl mai putea mișca. Din acest motiv, s-a prezentat la urgențe, la cel mai apropiat spital de localitatea sa. Pentru clarificarea diagnosticului de fractură, medicul i-a recomandat efectuarea unui RMN de genunchi.
Investigația a evidențiat o fractură de platou tibial lateral drept, respectiv a părții superioare a tibiei, care contribuie la articulația genunchiului. Acest tip de fractură poate afecta stabilitatea genunchiului și mersul, astfel că tratamentul trebuie efectuat cât mai rapid, pentru ca osul să fie repoziționat corect, iar genunchiul să își reia funcția normală.
Astfel, medicul i-a recomandat lui Vasile să efectueze o intervenție chirurgicală, dar într-un centru cu experiență în chirurgie ortopedică. La sugestia unei cunoștințe, Vasile s-a programat la Dr. Liviu Ojoga, medic primar ortopedie și traumatologie, șeful Secției de Ortopedie-Traumatologie de la Spitalul Clinic SANADOR.
Acesta a confirmat necesitatea efectuării intervenției chirurgicale și i-a explicat lui Vasile exact ce înseamnă diagnosticul său, cât de complexă este intervenția și cum va fi recuperarea. Ulterior, la doar două zile de la consultație, pacientul a fost programat pentru intervenție.
Dr. Liviu Ojoga a realizat o osteosinteză cu placă și șuruburi. Concret, a repoziționat fragmentele osoase și le-a fixat cu materiale de osteosinteză compatibile și a utilizat și substitut osos, pentru ca fractura să se vindece corect. Intervenția a fost efectuată sub rahianestezie, iar rezultatele au fost foarte bune. La externare, Vasile a primit recomandări pentru perioada de recuperare. Pentru un timp a purtat orteză și a mers ajutat de cadru sau cârje. Două luni mai târziu, își recuperase complet mobilitatea și putea conduce din nou. În plus, și-a reluat toate activitățile obișnuite, fără să mai aibă vreo durere de genunchi.
Cu puțin timp înainte de a împlini 70 de ani, după ce fractura s-a consolidat de tot, Vasile a revenit la Spitalul Clinic SANADOR pentru extragerea materialelor de osteosinteză. Cum fractura era vindecată, placa și șuruburile care stabilizaseră osul nu mai erau necesare. Intervenția a fost realizată de același medic, Dr. Liviu Ojoga. Recuperarea a fost una ușoară, pacientul având nevoie de o singură noapte de spitalizare.
La SANADOR, pacienții au acces la consultații de ortopedie și traumatologie, precum și la investigații imagistice avansate, precum radiografie digitală, CT 128 slice sau RMN 3 Tesla, în funcție de indicație. Atunci când există recomandare pentru o intervenție de chirurgie ortopedică, operațiile sunt efectuate la Spitalul Clinic SANADOR prin abord clasic sau minim invaziv, inclusiv robotic, în unul dintre cele mai bine dotate blocuri operatorii din România, cu sprijinul specialiștilor din secția ATI de categoria I, cu nivel de competență extinsă.
În caz de urgențe ortopedice, precum fracturi sau traumatisme, pacienții se pot adresa Compartimentului de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Clinic SANADOR, care funcționează 24/7, și care dispune de propria flotă de ambulanțe și 26 de linii de gardă.