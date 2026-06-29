Împușcături la o zonă dedicată suporterilor Cupei Mondiale din California. O persoană a murit, iar alta este în stare critică

Un incident armat a avut loc într-o zonă destinată suporterilor Cupei Mondiale din orașul San Jose, statul California, unde o persoană și-a pierdut viața, iar o alta a fost grav rănită. Poliția a deschis o anchetă pentru omor și încearcă să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs schimbul de focuri.
Schimb de focuri într-o zonă populară din San Jose
Incidentul s-a produs în San Pedro Square, unul dintre cele mai cunoscute puncte de întâlnire pentru fanii fotbalului din zona Golfului San Francisco. Aici sunt organizate frecvent evenimente dedicate Cupei Mondiale, iar meciurile sunt proiectate pe ecrane de mari dimensiuni.
Autoritățile au precizat că, în momentul producerii incidentului, nu era programată transmiterea vreunui meci din cadrul competiției, partida zilei încheindu-se cu câteva ore înainte.
O persoană a murit pe loc, alta luptă pentru viață
Potrivit poliției din San Jose, una dintre victime a fost declarată decedată la fața locului, în timp ce cea de-a doua a fost transportată de urgență la spital, cu răni grave care îi pun viața în pericol.
Anchetatorii tratează cazul ca pe o omucidere, iar zona în care s-au produs împușcăturile a fost complet izolată pentru efectuarea cercetărilor.
Mai multe străzi din apropiere au fost închise circulației, iar accesul publicului a fost restricționat.
Martorii au descris scene dramatice
Persoanele aflate în apropiere au relatat momente de panică imediat după izbucnirea focurilor de armă. O agentă de securitate prezentă în zonă a declarat că una dintre victime era încă conștientă în momentul intervenției echipajelor medicale.
Potrivit acesteia, persoana rănită prezenta urme vizibile de sânge în zona gâtului și a spatelui, în timp ce polițiștii discutau cu personalul de securitate și cu martorii pentru a reconstitui firul evenimentelor.
Un jurnalist aflat la fața locului a observat o mobilizare impresionantă de forțe de ordine, numeroase autospeciale de poliție și intervenția rapidă a echipajelor medicale.
Ancheta este în desfășurare
După incident, majoritatea barurilor și localurilor din San Pedro Square și-au suspendat activitatea, iar perimetrul a rămas securizat pentru investigații.
Până în acest moment, autoritățile nu au anunțat dacă există suspecți reținuți și nici care ar fi fost motivul schimbului de focuri.
Zona Golfului San Francisco găzduiește în această perioadă numeroase evenimente dedicate Cupei Mondiale, fiind amenajate zeci de spații speciale pentru suporteri, unde mii de persoane urmăresc împreună meciurile competiției. Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor tragediei.