Împușcături la o zonă dedicată suporterilor Cupei Mondiale din California. O persoană a murit, iar alta este în stare critică

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 29 iun. 2026, 12:04

Un incident armat a avut loc într-o zonă destinată suporterilor Cupei Mondiale din orașul San Jose, statul California, unde o persoană și-a pierdut viața, iar o alta a fost grav rănită. Poliția a deschis o anchetă pentru omor și încearcă să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs schimbul de focuri.

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