Premieră spectaculoasă înainte de Cupa Mondială 2026! Mingea oficială FIFA a ajuns în spațiu, iar astronauții au jucat fotbal în imponderabilitate

Fotbalul și explorarea spațială s-au întâlnit într-un eveniment spectaculos care a captat atenția pasionaților de sport și știință din întreaga lume. Mingea oficială a Campionatului Mondial FIFA 2026 a fost trimisă pe Stația Spațială Internațională (ISS), unde astronauții au organizat un meci simbolic în condiții de microgravitație.
Imaginile surprinse la bordul laboratorului orbital au devenit rapid virale, oferind o perspectivă inedită asupra modului în care cel mai popular sport din lume poate fi practicat în spațiu.
Astronauții NASA și ESA au dat startul Cupei Mondiale în stil „zero-G”
Membrii echipajului de pe ISS, reprezentând atât NASA, cât și Agenția Spațială Europeană (ESA), au marcat într-un mod original apropierea Campionatului Mondial FIFA 2026.
Într-un videoclip publicat pe platforma X, astronauții au fost surprinși schimbând pase și controlând mingea oficială a turneului în interiorul modulului japonez Kibo. Spre deosebire de terenurile clasice de fotbal, aici nu a existat gravitație, iar mingea a plutit liber prin aer, oferind imagini spectaculoase.
Momentul a făcut parte dintr-o campanie prin care NASA încearcă să explice publicului legătura dintre cercetarea spațială și tehnologiile utilizate în sportul de performanță.
Cum ajută ISS la dezvoltarea mingilor de fotbal moderne
Deși pare surprinzător, fotbalul a reprezentat de-a lungul anilor un subiect de studiu pentru cercetătorii implicați în programele spațiale.
Potrivit NASA, pe Stația Spațială Internațională au fost realizate experimente dedicate înțelegerii comportamentului mingii de fotbal, inclusiv modul în care masa, rotația și distribuția greutății influențează traiectoria acesteia.
Unul dintre obiectivele cercetărilor a fost analiza efectelor generate de senzorii electronici integrați în mingile moderne de competiție. Aceste tehnologii permit monitorizarea vitezei, poziției și contactului cu jucătorii, însă modifică distribuția masei în interiorul mingii.
Specialiștii consideră că studiile desfășurate în condiții de microgravitație pot contribui la dezvoltarea unor mingi mai performante și mai precise pentru competițiile internaționale.
Jessica Meir a demonstrat în spațiu cum funcționează rotația mingii
Astronauta NASA Jessica Meir a participat recent la un experiment educațional desfășurat la bordul ISS, în cadrul căruia a explicat elevilor și studenților principiile fizice care influențează comportamentul unei mingi de fotbal.
Într-un videoclip publicat online, aceasta a demonstrat cum o distribuție echilibrată a masei permite mingii să se rotească uniform chiar și în condiții de imponderabilitate.
Experimentele au oferit informații valoroase pentru inginerii care dezvoltă echipamente sportive utilizate la cele mai importante competiții din lume.
NASA studiază de ani buni aerodinamica mingilor de fotbal
Cercetările privind performanța mingilor de fotbal nu se desfășoară doar în spațiu. La Centrul de Cercetare Ames din California, specialiștii NASA au analizat în tuneluri aerodinamice mai multe modele folosite la turneele mondiale.
Printre acestea s-a numărat și celebra minge Brazuca, utilizată la Cupa Mondială din 2014. Inginerii au studiat fenomenul cunoscut sub denumirea de „knuckling”, care poate determina schimbări neașteptate ale traiectoriei în timpul zborului.
Rezultatele acestor teste au contribuit la îmbunătățirea designului panourilor, a cusăturilor și a texturii suprafeței mingilor moderne, pentru a oferi un comportament cât mai predictibil pe teren.
Implicarea NASA în promovarea competiției nu este întâmplătoare. Agenția spațială americană a participat și la alte evenimente dedicate turneului, inclusiv prin intermediul astronauților misiunii Artemis II, care au fost implicați în prezentarea mingii oficiale înaintea unor partide internaționale.
Campionatul Mondial FIFA 2026, găzduit de Statele Unite, Mexic și Canada, promite să fie unul dintre cele mai spectaculoase din istorie. Iar faptul că mingea oficială a ajuns deja pe Stația Spațială Internațională demonstrează că pasiunea pentru fotbal poate depăși chiar și granițele planetei.