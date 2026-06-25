Premieră spectaculoasă înainte de Cupa Mondială 2026! Mingea oficială FIFA a ajuns în spațiu, iar astronauții au jucat fotbal în imponderabilitate

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 25 iun. 2026, 23:56

Fotbalul și explorarea spațială s-au întâlnit într-un eveniment spectaculos care a captat atenția pasionaților de sport și știință din întreaga lume. Mingea oficială a Campionatului Mondial FIFA 2026 a fost trimisă pe Stația Spațială Internațională (ISS), unde astronauții au organizat un meci simbolic în condiții de microgravitație.

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