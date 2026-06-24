Luka Modric a devenit al treilea fotbalist din istorie cu 200 de selecții la națională. Croația a învins Panama, 1-0, la Cupa Mondială 2026

Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iun. 2026, 08:30

Mijlocașul și căpitanul naționalei Croației, Luka Modric, a intrat miercuri în istoria fotbalului mondial, devenind al treilea jucător care atinge borna de 200 de selecții la echipa națională. Momentul a survenit în meciul cu Panama, din etapa a doua a fazei grupelor Cupei Mondiale 2026, partidă câștigată de Croația cu scorul de 1-0.

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