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Sport· 1 min citire
Luka Modric a devenit al treilea fotbalist din istorie cu 200 de selecții la națională. Croația a învins Panama, 1-0, la Cupa Mondială 2026
Luka Modric (foto: profimedia)
Mijlocașul și căpitanul naționalei Croației, Luka Modric, a intrat miercuri în istoria fotbalului mondial, devenind al treilea jucător care atinge borna de 200 de selecții la echipa națională. Momentul a survenit în meciul cu Panama, din etapa a doua a fazei grupelor Cupei Mondiale 2026, partidă câștigată de Croația cu scorul de 1-0.
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