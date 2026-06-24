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Luka Modric a devenit al treilea fotbalist din istorie cu 200 de selecții la națională. Croația a învins Panama, 1-0, la Cupa Mondială 2026

Luka Modric (foto: profimedia)

Luka Modric (foto: profimedia)

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iun. 2026, 08:30

Mijlocașul și căpitanul naționalei Croației, Luka Modric, a intrat miercuri în istoria fotbalului mondial, devenind al treilea jucător care atinge borna de 200 de selecții la echipa națională. Momentul a survenit în meciul cu Panama, din etapa a doua a fazei grupelor Cupei Mondiale 2026, partidă câștigată de Croația cu scorul de 1-0.

La 40 de ani, Modric a fost titular și a purtat banderola de căpitan, confirmând că rămâne un reper de neînlocuit pentru selecționata croată. El se alătură astfel unui cerc extrem de restrâns, format din portughezul Cristiano Ronaldo, liderul all-time cu 230 de selecții, și argentinianul Lionel Messi, cu 201 prezențe internaționale.

Modric a ajuns la borna 200 în privința selecțiilor

Meciul cu Panama a reprezentat și al 21-lea joc al lui Modric la turneele finale ale Campionatului Mondial. Potrivit statisticilor Opta, doar Messi (27 de partide) și Ronaldo (23) au bifat mai multe apariții la această competiție de la debutul Balon d'Or-ului croat, în 2006.

La finalul partidei, Federația Croată de Fotbal i-a rezervat un moment special. Președintele forului, Marijan Kustic, i-a înmânat un tricou comemorativ pentru cea de-a 200-a selecție, după care Modric a pozat alături de coechipieri și membrii staffului tehnic. Jucătorii și oficialii delegației croate au purtat tricouri inscripționate cu imaginea căpitanului, iar la final l-au ridicat pe brațe, într-o celebrare emoționantă.

Luka Modric a debutat pentru Croatia în 2006 și a contribuit decisiv la cele mai strălucite pagini din istoria selecționatei, inclusiv finala Cupei Mondiale din 2018 și locul trei obținut la ediția din 2022.

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