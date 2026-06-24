Trump va înmâna câștigătorilor Cupa Mondială din acest an

Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iun. 2026, 08:47

Președintele FIFA, Gianni Infantino, a confirmat marți că Donald Trump va fi prezent alături de el la finala Cupei Mondiale, urmând ca cei doi să înmâneze împreună trofeul echipei câștigătoare. Declarația a fost făcută într-un interviu acordat postului american FOX.

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