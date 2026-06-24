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Trump va înmâna câștigătorilor Cupa Mondială din acest an

Donald Trump, președintele SUA

Donald Trump, președintele SUA

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iun. 2026, 08:47

Președintele FIFA, Gianni Infantino, a confirmat marți că Donald Trump va fi prezent alături de el la finala Cupei Mondiale, urmând ca cei doi să înmâneze împreună trofeul echipei câștigătoare. Declarația a fost făcută într-un interviu acordat postului american FOX.

„Vom fi împreună cu președintele pentru a urmări finala și pentru a înmâna trofeul echipei câștigătoare, desigur. Vom fi împreună tot timpul”, a declarat Gianni Infantino.

Potrivit regulilor tradiționale ale FIFA, trofeul este așezat pe un suport și ridicat de un jucător al echipei câștigătoare pe podiumul de premiere.

Precedentul fusese însă deja creat de Donald Trump la Cupa Mondială a Cluburilor din 2025, când președintele american s-a alăturat jucătorilor lui Chelsea în mijlocul festivităților de celebrare a titlului.

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