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Sport· 1 min citire
Trump va înmâna câștigătorilor Cupa Mondială din acest an
Donald Trump, președintele SUA
Președintele FIFA, Gianni Infantino, a confirmat marți că Donald Trump va fi prezent alături de el la finala Cupei Mondiale, urmând ca cei doi să înmâneze împreună trofeul echipei câștigătoare. Declarația a fost făcută într-un interviu acordat postului american FOX.
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