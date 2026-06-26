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Sport· 1 min citire
Record de goluri la Cupa Mondială după doar două săptămâni de competiție
Cupa Mondială
FIFA a anunțat joi seară că recordul de goluri marcate la o Cupă Mondială a fost depășit, după ce Auston Trusty a deschis scorul pentru Statele Unite în meciul cu Turcia, din faza grupelor.
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