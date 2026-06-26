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Record de goluri la Cupa Mondială după doar două săptămâni de competiție

Cupa Mondială

Cupa Mondială

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iun. 2026, 08:44

FIFA a anunțat joi seară că recordul de goluri marcate la o Cupă Mondială a fost depășit, după ce Auston Trusty a deschis scorul pentru Statele Unite în meciul cu Turcia, din faza grupelor.

Golul înscris de fundașul american a fost al 173-lea al turneului de la startul competiției, pe 11 iunie, depășind recordul de 172 de goluri stabilit la Cupa Mondială din Qatar, în 2022. Până la finalul meciului SUA – Turcia, bilanțul a ajuns la 177 de goluri, după ce alte patru reușite au fost consemnate în aceeași partidă.

Un record previzibil

Depășirea bornei anterioare era, practic, inevitabilă în contextul celei mai extinse ediții din istoria turneului. Cupa Mondială 2026, găzduită de Mexic, Statele Unite și Canada, a crescut numărul echipelor participante de la 32 la 48 și numărul meciurilor de la 64 la 104. Numai în faza grupelor sunt programate 72 de partide, față de 64 câte s-au disputat în întreaga competiție din 2022.

Cifrele confirmă și un fotbal mai spectaculos: în primele 60 de meciuri s-a înscris o medie de 2,93 goluri per partidă, față de 2,68 în Qatar. Pe lista recordurilor istorice, edițiile din 1998 și 2014 sunt menționate cu câte 171 de goluri.

Președintele FIFA, Gianni Infantino, a celebrat momentul pe Instagram: „Depășirea recordului anterior de 172 de goluri stabilit în Qatar subliniază spectacolul și calitatea ofensivă care au făcut deja Cupa Mondială din 2026 atât de memorabilă.”

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