Record de goluri la Cupa Mondială după doar două săptămâni de competiție

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iun. 2026, 08:44

FIFA a anunțat joi seară că recordul de goluri marcate la o Cupă Mondială a fost depășit, după ce Auston Trusty a deschis scorul pentru Statele Unite în meciul cu Turcia, din faza grupelor.

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