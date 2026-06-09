Afecțiunea rară pentru care a fost tratat un bărbat

Uneori, simptome trecătoare și aparent banale pot ascunde o afecțiune gravă, cu evoluție rapidă și complicații severe. Febra, frisoanele și starea generală de slăbiciune sunt adesea puse pe seama unei infecții. Există însă și cazuri când acestea sunt primele semne ale unei boli care afectează inima și întregul organism. Așa s-a întâmplat și în cazul lui George, un bărbat de 55 de ani, a cărui viață avea să se schimbe radical în doar câteva săptămâni.

Totul a început cu episoade repetate de febră, însoțite de frisoane și o stare accentuată de oboseală. După câteva săptămâni, George a suferit însă un episod sever de pierdere a stării de conștiență. Alarmată, familia l-a transportat de urgență la Spitalul Clinic SANADOR, unde a fost evaluat imediat. Investigațiile efectuate în regim de urgență, inclusiv o tomografie cerebrală, au evidențiat mici accidente vasculare cerebrale ischemice la nivelul emisferei stângi, ceea ce a impus internarea rapidă.

Medicii au realizat o anamneză detaliată și au aflat că pacientul beneficiase de un implant dentar cu aproximativ două luni înainte. Corelând istoricul medical cu rezultatele investigațiilor și analizelor efectuate, echipa medicală a ridicat suspiciunea de endocardită infecțioasă la nivelul valvei mitrale, posibil favorizată de un episod de bacteriemie asociat procedurii stomatologice.

Cazul a fost preluat de Prof. Dr. Horațiu Moldovan, medic primar chirurgie cardiovasculară , care a convocat o echipă multidisciplinară pentru stabilirea celui mai bun plan terapeutic. Din echipă a făcut parte și Dr. Andrei Rogoz, medic primar boli infecțioase, responsabil de monitorizarea tratamentului antibiotic administrat conform rezultatelor hemoculturilor și sensibilității bacteriene.

În cazul lui George, boala evoluase agresiv. Endocardita determinase apariția unei insuficiențe mitrale severe, iar starea pacientului impunea o intervenție chirurgicală complexă. Prof. Dr. Horațiu Moldovan a decis efectuarea unei proceduri de înlocuire a valvei mitrale, prin montarea unei proteze mecanice. Operația pe cord deschis a durat peste patru ore și s-a încheiat cu succes.

Deși focarele embolice cerebrale s-au remis sub tratament medicamentos, medicii au descoperit că infecția produsese și alte complicații. Embolii proveniți din focarul infecțios blocaseră artera poplitee a membrului inferior drept, provocând ischemie cronică a membrului inferior, și ajunseseră inclusiv la nivelul splinei, unde au determinat formarea unui abces splenic.

După aproximativ două săptămâni de la intervenția cardiacă, George a fost externat. Recunoscător pentru șansa primită, acesta a rămas profund impresionat de profesionalismul și experiența profesorului Moldovan, pe care îl consideră unul dintre cei mai valoroși chirurgi cardiovasculari din România.

La scurt timp după externare, pacientul a revenit la Spitalul Clinic SANADOR pentru tratarea abcesului splenic. Intervenția a fost realizată de Dr. Bogdan Marțian, medic primar chirurgie generală și șeful Secției de Chirurgie Generală. Acesta i-a efectuat cu succes o splenectomie laparoscopică. Pentru afectarea circulatorie a membrului inferior, recomandarea medicală a fost urmarea unui program susținut de mers și exerciții fizice. Respectând cu strictețe indicațiile primite, George a parcurs în următorii ani sute de kilometri pe jos. Treptat, circulația colaterală s-a dezvoltat, durerile s-au diminuat, iar simptomele au dispărut complet.

În prezent, la opt ani de la diagnosticul care i-a pus viața în pericol, George se simte foarte bine, iar experiența prin care a trecut l-a convins de importanța prezentării rapide la medic și a respectării recomandărilor primite.

La Spitalul Clinic SANADOR, pacienții cu afecțiuni cardiovasculare au acces la consultații de specialitate și investigații avansate, pentru un diagnostic corect și un tratament corespunzător. Intervențiile de chirurgie cardiovasculară, atunci când există indicație, sunt realizate de specialiști cu vastă experiență clinică, în primul bloc operator complet digitalizat din România, cu sprijinul Secției de Anestezie și Terapie Intensivă Cardiovasculară de categoria I. Operațiile sunt efectuate atât clasic, cât și minim invaziv, în funcție de caz.