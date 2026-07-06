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Formular online pentru sesizarea problemelor din trenurile CFR. Nemulțumirile călătorilor ajung direct pe masa ministrului Transporturilor

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat6 iul. 2026, 12:10
Actualizat6 iul. 2026, 12:12

Ministerul Transporturilor a lansat un formular online prin care călătorii pot semnala problemele întâmpinate în timpul deplasărilor cu trenul. Potrivit ministrului interimar al Transporturilor, Radu Miruță, sesizările vor fi colectate și analizate pe o perioadă de cel puțin două săptămâni, pentru a identifica principalele disfuncționalități din sistem și a stabili măsurile necesare pentru remedierea acestora.

”Oamenii nu călătoresc pe hârtie”

”În ultimele săptămâni, mulți dintre dumneavoastră mi-ați scris despre problemele pe care le întâmpinați în călătoria cu trenul: aer condiționat care nu funcționează, întârzieri, lipsă de informații, condiții de călătorie care nu sunt cele pe care le meritați. Ca să văd cum funcționează sistemul și din perspectiva unui călător obișnuit, am sunat și eu la call center-ul CFR să întreb câte sesizări au fost primite. Timp de 15 minute nu mi-a răspuns nimeni, după care am închis. I-am chemat apoi pe directorul CFR Călători și pe directorul CFR Infrastructură. Tipic: pe hârtie stăm aproape bine. Problema este că oamenii nu călătoresc pe hârtie. De aceea vreau să vedem realitatea exact așa cum este și să aplicăm legea acolo unde găsim nereguli, inclusiv sancțiuni dacă sunt cazuri în se plătește mentenanță care, în practică, nu se face”, a scris Radu Miruță, într-o postare pe Facebook.

”Vreau să vedem realitatea exact așa cum este”

Mai mult, oficialul a anunțat lansarea unui formular online prin care călătorii pot semnala problemele întâmpinate în timpul călătoriilor cu trenul.

”Am lansat de astăzi un formular simplu pe care orice călător care a avut o experiență neplăcută îl poate completa în câteva clicuri. De aceea vreau să vedem realitatea exact așa cum este și să aplicăm legea acolo unde există nereguli, inclusiv sancțiuni dacă sunt se plătește mentenanță care, în practică, nu se face. Timp de cel puțin două săptămâni vom strânge date din toată țara, iar apoi vom vedea concret unde sunt cele mai mari probleme și ce măsuri trebuie luate”, a mai transmis Miruță.

Ministrul a publicat formularul pe pagina sa de Facebook menționând totodată că prin intermediul acestuia pot fi semnalate problemele întâmpinate.

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