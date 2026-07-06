Formular online pentru sesizarea problemelor din trenurile CFR. Nemulțumirile călătorilor ajung direct pe masa ministrului Transporturilor

Publicat 6 iul. 2026, 12:10 Actualizat 6 iul. 2026, 12:12

Ministerul Transporturilor a lansat un formular online prin care călătorii pot semnala problemele întâmpinate în timpul deplasărilor cu trenul. Potrivit ministrului interimar al Transporturilor, Radu Miruță, sesizările vor fi colectate și analizate pe o perioadă de cel puțin două săptămâni, pentru a identifica principalele disfuncționalități din sistem și a stabili măsurile necesare pentru remedierea acestora.

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