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Economie· 2 min citire

Loto Noroc: premiul de peste 4 milioane de lei a fost câștigat. Biletul norocos, jucat în Covasna

Loto

Loto

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 iul. 2026, 12:54

Marele premiu la tragerea Noroc de duminică, în valoare de peste 4 milioane de lei, a fost câștigat. Loteria Română a anunțat că biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din județul Covasna. În același timp, pentru tragerile de joi sunt puse în joc noi reporturi consistente, inclusiv peste 39 de milioane de lei la Loto 6/49.

Loteria Română a anunțat luni că premiul de categoria I la tragerea Noroc, în valoare de 4,074 milioane de lei, a fost câștigat. Potrivit instituției, biletul câștigător a fost jucat la o agenție loto din județul Covasna.

La tragerile loto organizate duminică, Loteria Română a acordat 28.165 de câștiguri, în valoare totală de peste 6,54 milioane de lei. Următoarele extrageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc vor avea loc joi.

Report de peste 39 de milioane de lei la Loto 6/49

La tragerea Loto 6/49, la categoria I, este în joc un report de peste 39,03 milioane de lei, echivalentul a peste 7,45 milioane de euro.

La Noroc, reportul cumulat depășește 3,19 milioane de lei (peste 610.800 de euro).

Reporturi importante și la Joker, Noroc Plus și Loto 5/40

La Joker, reportul la categoria I este de peste 1,43 milioane de lei (peste 273.600 de euro), iar la categoria a II-a depășește 301.400 de lei (peste 57.500 de euro).

La Noroc Plus, categoria I are un report de peste 394.500 de lei (peste 75.300 de euro). De asemenea, la Loto 5/40, categoria I, este în joc un report de peste 305.000 de lei (peste 58.200 de euro), iar la Super Noroc reportul a ajuns la peste 295.000 de lei (peste 56.300 de euro).

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