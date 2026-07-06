Loto Noroc: premiul de peste 4 milioane de lei a fost câștigat. Biletul norocos, jucat în Covasna

Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 iul. 2026, 12:54

Marele premiu la tragerea Noroc de duminică, în valoare de peste 4 milioane de lei, a fost câștigat. Loteria Română a anunțat că biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din județul Covasna. În același timp, pentru tragerile de joi sunt puse în joc noi reporturi consistente, inclusiv peste 39 de milioane de lei la Loto 6/49.

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