Advertising
Advertising
Economie· 2 min citire
Loto Noroc: premiul de peste 4 milioane de lei a fost câștigat. Biletul norocos, jucat în Covasna
Loto
Marele premiu la tragerea Noroc de duminică, în valoare de peste 4 milioane de lei, a fost câștigat. Loteria Română a anunțat că biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din județul Covasna. În același timp, pentru tragerile de joi sunt puse în joc noi reporturi consistente, inclusiv peste 39 de milioane de lei la Loto 6/49.
Citește și
- 12:19O mare companie low cost din Europa va fi cumpărată de americani. Tranzacție de 6 miliarde de euro
- 11:53Intersecția Colentina – Fundeni – Andronache – Gherghiței intră în reconfigurare. Șoferii se pregătesc pentru un an dificil în una dintre cele mai aglomerate zone din București
- 10:33Industria românească de apărare, reprezentată de ROMARM la Forumul NATO de la Ankara
- 10:32Rata șomajului a crescut alarmant în doar o lună. Aproape 10.000 de oameni au ajuns șomeri în luna mai
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News