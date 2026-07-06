Industria românească de apărare, reprezentată de ROMARM la Forumul NATO de la Ankara

Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 iul. 2026, 10:33

C.N. ROMARM S.A. participă la Forumul NATO pentru Industria de Securitate și Apărare (NATO Summit Defence Industry Forum – NSDIF), organizat la 7 iulie 2026 în cadrul Summitului NATO de la Ankara, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate cooperării dintre statele aliate și industria de apărare.

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