Industria românească de apărare, reprezentată de ROMARM la Forumul NATO de la Ankara

C.N. ROMARM S.A. participă la Forumul NATO pentru Industria de Securitate și Apărare (NATO Summit Defence Industry Forum – NSDIF), organizat la 7 iulie 2026 în cadrul Summitului NATO de la Ankara, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate cooperării dintre statele aliate și industria de apărare.
Compania va fi reprezentată de directorul general, Răzvan-Marian Pîrcălăbescu, care va avea o serie de întâlniri cu reprezentanți ai industriei internaționale de apărare, ai instituțiilor NATO și ai statelor aliate, în vederea consolidării cooperării industriale și dezvoltării unor noi proiecte strategice.
Participarea ROMARM are ca obiectiv promovarea capacităților industriei naționale de apărare și identificarea unor oportunități concrete de colaborare pentru modernizarea și extinderea capacităților de producție din România, în concordanță cu cerințele și standardele Alianței Nord-Atlantice.
În contextul creșterii investițiilor în apărare la nivelul NATO și al intensificării cooperării dintre statele membre, Forumul reprezintă o platformă esențială pentru dialog între guverne, industrie și structurile Alianței. Temele abordate în cadrul ediției din acest an vizează dezvoltarea capacităților industriale, stimularea inovării, securizarea lanțurilor de aprovizionare, accelerarea producției și consolidarea parteneriatelor strategice.
„Participarea ROMARM la Forumul NATO pentru Industria de Securitate și Apărare reprezintă o oportunitate importantă de a consolida colaborarea cu partenerii internaționali și de a promova potențialul industriei românești de apărare. Obiectivul nostru este dezvoltarea unor proiecte care să contribuie la modernizarea capacităților de producție, la transferul de tehnologie și la creșterea competitivității ROMARM în cadrul pieței europene și euroatlantice de apărare”, explică Răzvan-Marian Pîrcălăbescu, directorul general al C.N. ROMARM S.A.
Din agendă nu lipsesc teme precum dezvoltarea de parteneriate industriale, atragerea de tehnologii avansate, creșterea rezilienței lanțurilor de aprovizionare și extinderea cooperării în domeniul producției de muniții și al altor capabilități esențiale pentru apărarea colectivă.
Prin participarea la NSDIF 2026, ROMARM își reafirmă rolul de companie strategică a statului român și de partener activ în consolidarea bazei tehnologice și industriale de apărare a României, contribuind la obiectivele comune ale Alianței privind dezvoltarea unei industrii de apărare moderne, competitive și capabile să răspundă provocărilor actualului mediu de securitate.
C.N. ROMARM S.A. este principalul operator al industriei naționale de apărare, reunind companii specializate în producția de armament, muniții, explozivi, echipamente militare și produse dual-use. Prin programele de modernizare și cooperarea cu parteneri naționali și internaționali, ROMARM contribuie la dezvoltarea capacităților industriale strategice ale României și la consolidarea securității naționale și euroatlantice.