Pensionarii pleacă cu pungile goale din piață. Prețuri record - REPORTAJ MARCA REALITATEA PLUS

Publicat 5 iul. 2026, 11:05 Actualizat 5 iul. 2026, 11:06 Sursă Realitatea PLUS

Pensionarii au ajuns să își numere fiecare leu când merg la cumpărături în piață. În Iași, oamenii spun că nu mai țin pasul cu scumpirile și că pleacă acasă cu sacoșele pe jumătate goale.

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