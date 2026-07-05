Advertising
Advertising
Economie· 1 min citire
Pensionarii pleacă cu pungile goale din piață. Prețuri record - REPORTAJ MARCA REALITATEA PLUS
Publicat5 iul. 2026, 11:05
Actualizat5 iul. 2026, 11:06
SursăRealitatea PLUS
Pensionarii au ajuns să își numere fiecare leu când merg la cumpărături în piață. În Iași, oamenii spun că nu mai țin pasul cu scumpirile și că pleacă acasă cu sacoșele pe jumătate goale.
Citește și
- 10:31Pensionarii au dat în judecată partidele. Fosta șefă a Casei de Pensii cere indexarea cu inflația, conform legii
- 10:23Se schimbă Programul Prima Casă! Veste bună pentru tinerii care vor case noi
- 09:40Sătui să stea la coadă pentru carburanți, tot mai mulți ruși își cumpără mașini electrice chinezești
- 07:34Fermierii români, la un pas de faliment. Un reportaj marca Realitatea Plus
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News