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Economie· 1 min citire

Pensionarii pleacă cu pungile goale din piață. Prețuri record - REPORTAJ MARCA REALITATEA PLUS

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat5 iul. 2026, 11:05
Actualizat5 iul. 2026, 11:06
SursăRealitatea PLUS

Pensionarii au ajuns să își numere fiecare leu când merg la cumpărături în piață. În Iași, oamenii spun că nu mai țin pasul cu scumpirile și că pleacă acasă cu sacoșele pe jumătate goale.

Prețuri mari, pensionari supărați

Prețurile uriașe, dar și banii puțini din buzunare, îi fac pe mulți să renunțe la ceea ce își doresc și aleg doar alimentele pe care și le permit.

Iar cifrele vorbesc de la sine: până la 40 de lei pentru un kilogram de fructe de pădure sau miez de nucă, 35 de lei pentru cireșe și peste 20 de lei pentru usturoiul românesc și roșiile de soi.

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