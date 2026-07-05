Pensionarii au dat în judecată partidele. Fosta șefă a Casei de Pensii cere indexarea cu inflația, conform legii

Publicat 5 iul. 2026, 10:31 Actualizat 5 iul. 2026, 10:45 Sursă Realitatea PLUS

Doina Pârcălabu, fosta șefă a Casei Naționale de Pensii, spune că pensiile trebuie indexate așa cum spune legea. Totul după ce pensionarii au dat în judecată partidele pentru că pensiile nu au fost indexate doi ani și cer să-și primească drepturile.

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