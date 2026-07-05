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Economie· 1 min citire

Pensionarii au dat în judecată partidele. Fosta șefă a Casei de Pensii cere indexarea cu inflația, conform legii

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat5 iul. 2026, 10:31
Actualizat5 iul. 2026, 10:45
SursăRealitatea PLUS

Doina Pârcălabu, fosta șefă a Casei Naționale de Pensii, spune că pensiile trebuie indexate așa cum spune legea. Totul după ce pensionarii au dat în judecată partidele pentru că pensiile nu au fost indexate doi ani și cer să-și primească drepturile.

Pensionarii au dat în judecată partidele. Cer aplicarea indexării

Seniorii care au mers în instanță susțin că formațiunile politice au încălcat drepturile fundamentale prin suspendarea mecanismului de indexare, iar în medie, în ultimii doi ani, s-au pierdut lunar 600 de lei din venituri.

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