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Economie· 1 min citire
Pensionarii au dat în judecată partidele. Fosta șefă a Casei de Pensii cere indexarea cu inflația, conform legii
Publicat5 iul. 2026, 10:31
Actualizat5 iul. 2026, 10:45
SursăRealitatea PLUS
Doina Pârcălabu, fosta șefă a Casei Naționale de Pensii, spune că pensiile trebuie indexate așa cum spune legea. Totul după ce pensionarii au dat în judecată partidele pentru că pensiile nu au fost indexate doi ani și cer să-și primească drepturile.
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