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Economie· 1 min citire

Dezastru în agricultură. România încă nu poate exporta ovine în UE

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat4 iul. 2026, 17:33
Actualizat4 iul. 2026, 17:39
SursăRealitatea PLUS

E dezastru în agricultura românească din cauza interdicțiilor impuse de Bruxelles. Țara noastră nu mai are voie să exporte oi și capre vii până la finalul anului, ceea ce ar putea însemna o pierdere de 300 de milioane de euro. Totul după ce 130 de oi au murit într-un focar de pestă a micilor rumegătoare, iar alte aproximativ 740 au fost sacrificate. Totodată, fermierii vând laptele la un preț foarte mic, care nu le permite să-și acopere costurile de producție. În acest context, agricultorii români sunt disperați și spun că întregul sector agricol este pe cale să fie distrus.

România ar putea pierde 300 de milioane de euro din cauza Comisiei UE

Fermierii români sunt în pragul disperării din cauza deciziei Comisei Europene de a interzice exportul de oi din România. Aceștia susțin că situația e atât de gravă încât crescătorii n-o să mai aibă bani să-și ducă copiii la școală.

Luis Lazarus a ridicat această problemă a agricultorilor români în Parlamentul European.

Ministrul interimar al Agriculturii spune că România este lider la export, iar această poziție îi face pe concurenți să ne pună piedici.

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