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Economie· 1 min citire
Dezastru în agricultură. România încă nu poate exporta ovine în UE
Publicat4 iul. 2026, 17:33
Actualizat4 iul. 2026, 17:39
SursăRealitatea PLUS
E dezastru în agricultura românească din cauza interdicțiilor impuse de Bruxelles. Țara noastră nu mai are voie să exporte oi și capre vii până la finalul anului, ceea ce ar putea însemna o pierdere de 300 de milioane de euro. Totul după ce 130 de oi au murit într-un focar de pestă a micilor rumegătoare, iar alte aproximativ 740 au fost sacrificate. Totodată, fermierii vând laptele la un preț foarte mic, care nu le permite să-și acopere costurile de producție. În acest context, agricultorii români sunt disperați și spun că întregul sector agricol este pe cale să fie distrus.
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