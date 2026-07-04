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Economie· 1 min citire
Luis Lazarus: „După un an, România încă nu poate exporta oi!”
Publicat4 iul. 2026, 16:23
Actualizat4 iul. 2026, 16:24
SursăRealitatea PLUS
După mai bine de un an de zile, România încă nu poate exporta oi în Uniunea Europeană. Luis Lazarus a cerut explicații de la Comisia Europeană.
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