Luis Lazarus: „După un an, România încă nu poate exporta oi!”

Publicat 4 iul. 2026, 16:23 Actualizat 4 iul. 2026, 16:24 Sursă Realitatea PLUS

După mai bine de un an de zile, România încă nu poate exporta oi în Uniunea Europeană. Luis Lazarus a cerut explicații de la Comisia Europeană.

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