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Economie· 1 min citire

Luis Lazarus: „După un an, România încă nu poate exporta oi!”

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Scris deRealitatea.NET
Publicat4 iul. 2026, 16:23
Actualizat4 iul. 2026, 16:24
SursăRealitatea PLUS

După mai bine de un an de zile, România încă nu poate exporta oi în Uniunea Europeană. Luis Lazarus a cerut explicații de la Comisia Europeană.

Luis Lazarus: „Fermierii nu-și pot acoperi costurile de producție!”

Mai mult, europarlamentarul a declarat că fermierii nu mai pot să-și acopere costurile prin vânzarea de lapte, în timp ce lanțurile de magazine vând produsele la prețuri uriașe.

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