Statul lansează o nouă rundă de investiții pentru români prin titlurile FIDELIS. Dobânzile ajung până la 7,55%

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 iul. 2026, 17:57

Românii care vor să își plaseze economiile în titluri de stat au la dispoziție o nouă oportunitate. Ministerul Finanțelor a lansat vineri, 3 iulie, cea de-a șaptea ediție din 2026 a programului Fidelis, prin care persoanele fizice pot investi în titluri de stat emise atât în lei, cât și în euro.

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