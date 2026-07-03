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Economie· 2 min citire

Statul lansează o nouă rundă de investiții pentru români prin titlurile FIDELIS. Dobânzile ajung până la 7,55%

Statul a dat startul unei noi runde de investiții pentru români prin titlurile FIDELIS

Statul a dat startul unei noi runde de investiții pentru români prin titlurile FIDELIS

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 iul. 2026, 17:57

Românii care vor să își plaseze economiile în titluri de stat au la dispoziție o nouă oportunitate. Ministerul Finanțelor a lansat vineri, 3 iulie, cea de-a șaptea ediție din 2026 a programului Fidelis, prin care persoanele fizice pot investi în titluri de stat emise atât în lei, cât și în euro.

Noua ofertă poate fi accesată până pe 10 iulie și vine cu dobânzi care ajung la 7,55% pentru emisiunile în lei și la 6,20% pentru cele denominate în euro. Programul se adresează tuturor persoanelor fizice, atât rezidente, cât și nerezidente, care au împlinit vârsta de 18 ani.

Aproape 70 de miliarde de lei au fost investiți prin programul Fidelis

Interesul românilor pentru acest instrument de economisire a continuat să crească de la lansarea programului, în august 2020. Până în prezent au fost organizate 37 de oferte Fidelis, prin care au fost atrase investiții în valoare totală de aproape 70 de miliarde de lei.

Numai în cursul acestui an au avut loc șase ediții ale programului înaintea celei lansate vineri, iar acestea au atras investiții de peste 7,7 miliarde de lei.

Potrivit Ministerului Finanțelor, aceste rezultate confirmă interesul ridicat al investitorilor pentru titlurile de stat.

„Rezultatele FIDELIS demonstrează că românii au încredere într-un instrument de economisire sigur, transparent și avantajos. Aproape 70 de miliarde de lei investiți în mai puțin de șase ani reprezintă nu doar o performanță a programului, ci și dovada că tot mai mulți români aleg să-și valorifice economiile prin investiții responsabile. Vom continua să dezvoltăm acest program și să oferim condiții competitive investitorilor, consolidând, în același timp, finanțarea economiei românești prin piața de capital”, a declarat ministrul Finanțelor Alexandru Nazare.

Ce dobânzi sunt oferite pentru titlurile de stat în lei și euro

Emisiuni în lei:

  • de 6,30% – cu scadența la 2 ani

  • de 7,30% cu scadența la 2 ani pentru donatorii de sânge

  • de 6,85% cu scadența la 4 ani

  • de 7,55% cu scadența la 10 ani

Emisiuni în euro:

  • de 3,90% cu scadența la 3 ani

  • de 4,80% cu scadența la 5 ani

  • de 6,20% cu scadența la 10 ani

Investitorii beneficiază de scutire de impozit și nu plătesc comisioane

Ministerul Finanțelor precizează că subscrierea titlurilor de stat Fidelis se realizează fără perceperea unor comisioane din partea băncilor intermediare.

De asemenea, veniturile obținute din dobânzile încasate, precum și eventualele câștiguri de capital rezultate din aceste investiții sunt scutite de impozit, ceea ce reprezintă unul dintre principalele avantaje ale programului.

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