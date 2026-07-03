Japonia majorează taxele de viză pentru prima dată în aproape 50 de ani

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 iul. 2026, 09:43

Japonia a majorat taxele de viză pentru prima dată din 1978, pe fondul creșterii accelerate a costurilor și al exploziei numărului de turiști. Noile tarife au intrat în vigoare la 1 iulie și îi vizează pe călătorii din țările ai căror cetățeni au nevoie de viză pentru a intra în statul asiatic.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre taxe viza japonia