Japonia majorează taxele de viză pentru prima dată în aproape 50 de ani

Japonia a majorat taxele de viză pentru prima dată din 1978, pe fondul creșterii accelerate a costurilor și al exploziei numărului de turiști. Noile tarife au intrat în vigoare la 1 iulie și îi vizează pe călătorii din țările ai căror cetățeni au nevoie de viză pentru a intra în statul asiatic.
Cea mai mare schimbare este în cazul vizei cu o singură intrare, a cărei taxă a crescut de la 3.000 de yeni la 15.000 de yeni (aproximativ 93 de dolari), ceea ce reprezintă o majorare de cinci ori. Totodată, taxa pentru o viză cu intrări multiple a fost mărită de la 6.000 de yeni la 30.000 de yeni.
Autoritățile japoneze au explicat că decizia a fost determinată de creșterea costurilor administrative și de fluctuațiile cursului de schimb, care au făcut ca nivelul vechilor taxe să nu mai reflecte cheltuielile reale de procesare.
Măsura vine într-un moment în care Japonia traversează un adevărat boom turistic. Numărul vizitatorilor străini a atins niveluri record în ultimii doi ani, ceea ce a adus beneficii importante economiei, dar și o presiune tot mai mare asupra infrastructurii, transportului și serviciilor publice.
În 2024, Japonia a primit aproximativ 36,8 milioane de turiști internaționali, iar în 2025 numărul acestora a urcat la circa 42,6 milioane, stabilind un nou record. În același timp, turismul a devenit unul dintre principalii contributori la produsul intern brut al țării.
Potrivit economiștilor citați de CNBC, este puțin probabil ca majorarea taxelor de viză să reducă semnificativ interesul pentru Japonia. Popularitatea destinației, patrimoniul cultural, gastronomia și infrastructura turistică modernă continuă să atragă milioane de vizitatori din întreaga lume, iar costul suplimentar al vizei este considerat relativ redus în raport cu cheltuielile totale ale unei vacanțe în Japonia.
Noile taxe se aplică exclusiv persoanelor care au nevoie de viză pentru a intra în Japonia. Cetățenii statelor care beneficiază de regim de călătorie fără viză nu sunt afectați de aceste modificări.