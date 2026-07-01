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Economie· 1 min citire
Explozia prețurilor i‑a transformat pe români în vânători de promoții – REPORTAJ Realitatea PLUS
Publicat1 iul. 2026, 21:02
SursăRealitate Plus/Cristiana Chitu
Inflația ajunge la 11% în această lună, ceea ce înseamnă că românii se confruntă cu scumpiri alerte. Este avertismentul venit de la economiști, în plină criză politică, într‑un moment în care puterea de cumpărare scade drastic, iar veniturile sunt infime. Tarabele din piețe sunt pline de produse, însă cumpărătorii se lasă așteptați, la fel și în marile magazine, iar promoțiile sunt la mare căutare. Jurnalistul Realitatea PLUS, Cristiana Chițu, a mers prin supermarketuri și a analizat ofertele sezonului.
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