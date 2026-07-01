ANPC a aplicat amenzi de peste un milion de lei în urma controalelor naționale. Ce nereguli au descoperit inspectorii

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 1 iul. 2026, 16:32

ANPC a desfășurat o amplă serie de controale la nivel național, vizând modul în care sunt comercializate produsele de origine animală. În urma verificărilor, inspectorii au aplicat 263 de amenzi contravenționale, în valoare totală de peste un milion de lei, și au retras de la vânzare produse considerate neconforme.

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