ANPC a aplicat amenzi de peste un milion de lei în urma controalelor naționale. Ce nereguli au descoperit inspectorii

ANPC a desfășurat o amplă serie de controale la nivel național, vizând modul în care sunt comercializate produsele de origine animală. În urma verificărilor, inspectorii au aplicat 263 de amenzi contravenționale, în valoare totală de peste un milion de lei, și au retras de la vânzare produse considerate neconforme.
Controale ANPC în toată țara la comercianții de produse alimentare
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a anunțat că acțiunile de control au vizat operatorii economici care comercializează produse agroalimentare specifice unor zone recunoscute pentru tradiția și specificul lor.
În timpul verificărilor, comisarii au urmărit respectarea normelor privind depozitarea, etichetarea și comercializarea produselor de origine animală, precum și corectitudinea informațiilor oferite consumatorilor.
Amenzi de peste un milion de lei și produse retrase de la comercializare
Bilanțul controalelor este unul semnificativ. Inspectorii ANPC au aplicat 263 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor depășind 1.000.000 de lei.
Totodată, au fost dispuse măsuri de oprire definitivă de la comercializare pentru produse neconforme în valoare de peste 118.000 de lei.
În plus, activitatea a doi operatori economici a fost suspendată temporar până la remedierea deficiențelor constatate în timpul verificărilor.
Ce nereguli au descoperit inspectorii
Printre cele mai frecvente abateri identificate de comisarii ANPC se numără:
depozitarea produselor lactate, a cărnii și a ouălor la temperaturi care nu respectau recomandările producătorilor;
comercializarea unor produse fără elemente de identificare și caracterizare;
inducerea în eroare a consumatorilor cu privire la zona geografică de proveniență a produselor;
folosirea unor mențiuni de marketing care puteau crea așteptări nejustificate privind calitatea sau modul de procesare al alimentelor;
diferențe între denumirea produselor afișată la vânzare și informațiile din documentele de proveniență;
utilizarea unor ambalaje neconforme sau deteriorate, fără informațiile obligatorii privind originea, specia, cantitatea netă ori data-limită de consum.
ANPC: Verificările vor continua
Reprezentanții Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au precizat că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, scopul fiind protejarea consumatorilor și respectarea legislației privind comercializarea produselor alimentare.
Instituția recomandă cumpărătorilor să verifice cu atenție etichetele produselor, condițiile în care acestea sunt expuse la vânzare și să sesizeze orice nereguli observate, pentru ca autoritățile competente să poată interveni prompt.