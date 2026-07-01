Motorina sare la 9,60 lei pe litru după ridicarea plafonării. AEI vorbește despre prețuri peste costurile reale

Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 iul. 2026, 09:58

Prețul motorinei a crescut miercuri dimineață, după ce, de la 1 iulie, au expirat plafonarea adaosului comercial la carburanți și reducerea accizei la motorină. La unele stații, scumpirea a ajuns chiar la 36 de bani pe litru, potrivit unei analize realizate de Asociația Energia Inteligentă. În același timp, benzina a rămas mult mai stabilă, iar diferența dintre cele două tipuri de carburant ridică semne de întrebare privind modul în care funcționează piața.

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