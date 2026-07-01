Motorina sare la 9,60 lei pe litru după ridicarea plafonării. AEI vorbește despre prețuri peste costurile reale

Prețul motorinei a crescut miercuri dimineață, după ce, de la 1 iulie, au expirat plafonarea adaosului comercial la carburanți și reducerea accizei la motorină. La unele stații, scumpirea a ajuns chiar la 36 de bani pe litru, potrivit unei analize realizate de Asociația Energia Inteligentă. În același timp, benzina a rămas mult mai stabilă, iar diferența dintre cele două tipuri de carburant ridică semne de întrebare privind modul în care funcționează piața.
Motorina s-a scumpit după expirarea măsurilor de sprijin
Asociația Energia Inteligentă a analizat prețurile de la pompă în contextul în care, în România, de la 1 iulie, au expirat două măsuri importante: plafonarea adaosului comercial la carburanți și reducerea accizei la motorină.
Efectul s-a văzut imediat la pompă. Miercuri dimineață, prețul motorinei a urcat la unele stații chiar cu 36 de bani pe litru. Un litru de benzină standard costă 8,62 lei, iar motorina standard se vinde cu 9,24 lei pe litru.
Totuși, la unele stații, carburantul diesel standard a ajuns la 9,54 lei pe litru și chiar la 9,60 lei pe litru, după ce marți se comercializa cu 9,18 lei pe litru.
AEI: Piața motorinei reacționează mai agresiv
Asociația Energia Inteligentă arată că motorina s-a scumpit mai puternic decât benzina și că diferențele dintre costurile estimate și prețurile finale sunt vizibile.
"Motorina comercializată cu 9,54–9,60 lei/l este cu aproximativ 1,02 lei peste estimarea bazată pe costurile reale de producție și cu aproximativ 59 de bani peste scenariul construit pe costurile de aprovizionare de acum 30 de zile. Rezultatul este evident: piața motorinei reacționează mult mai agresiv la evoluțiile externe decât piața benzinei", a transmis AEI.
Potrivit analizei, motorina vândută cu 9,54 sau 9,60 lei pe litru este foarte apropiată de scenariul maxim, construit pe baza cotațiilor internaționale actuale.
Benzina a rămas mai aproape de costurile estimate
În cazul benzinei, diferențele sunt mai mici. Prețurile de 8,62 până la 8,68 lei pe litru sunt cu aproximativ 20 de bani peste scenariul costurilor efective.
În același timp, aceste prețuri sunt sub estimarea rezultată din cotațiile produselor petroliere de acum o lună și chiar ușor sub nivelul justificat de cotațiile internaționale actuale.
Practic, analiza AEI arată că benzina a avut o evoluție mai temperată, în timp ce motorina a reacționat mai rapid și mai puternic după expirarea măsurilor de sprijin.
Ce explică diferența dintre motorină și benzină
Explicația ține și de rolul motorinei în economie. Motorina este carburantul folosit intens în transportul rutier, agricultură, construcții și logistică. Din acest motiv, orice scumpire se poate vedea mai departe în costurile de transport și, ulterior, în prețurile plătite de consumatori.
AEI arată că diferența dintre costurile teoretice și prețurile practicate la pompă ridică întrebări privind mecanismele concurențiale din piață.
"Expirarea măsurilor de criză nu înseamnă doar revenirea accizelor sau eliminarea plafonării adaosului comercial. Ea reprezintă și un test pentru funcționarea pieței. Dacă diferențele dintre costurile economice și prețurile finale vor continua să rămână ridicate, atunci discuția trebuie să fie despre fiscalitate, concurență, transparență și responsabilitatea față de consumatori", potrivit analizei realizate de Asociaţia Energia Inteligentă.
Prețurile ar putea fi ajustate în perioada următoare
Asociația Energia Inteligentă arată că perioada următoare va arăta dacă presiunea concurențială va duce la scăderi de preț sau dacă operatorii vor păstra nivelurile actuale.
"Motorina comercializată cu 9,54–9,60 lei/l este cu aproximativ 1,02 lei peste estimarea bazată pe costurile reale de producție și cu aproximativ 59 de bani peste scenariul construit pe costurile de aprovizionare de acum 30 de zile. În schimb, ea este foarte apropiată de scenariul maxim, bazat pe cotațiile internaționale actuale.
Benzina spune însă o altă poveste. Prețurile de 8,62–8,68 lei/l sunt cu doar aproximativ 20 de bani peste scenariul costurilor efective, dar sunt sub estimarea rezultată din cotațiile produselor petroliere de acum o lună și chiar ușor sub nivelul justificat de cotațiile internaționale actuale. Rezultatul este evident: piața motorinei reacționează mult mai agresiv la evoluțiile externe decât piața benzinei.
Care sunt explicaţiile
Explicația nu ține doar de structura aprovizionării, ci și de cerere. Motorina este combustibilul economiei reale. Transportul rutier, agricultura, construcțiile și logistica depind în primul rând de motorină. În consecință, orice modificare de preț produce efecte în lanț asupra costurilor de transport și, ulterior, asupra inflației.
De aceea, diferența dintre costurile teoretice și prețurile practicate ridică întrebări legitime privind mecanismele concurențiale din piață.
În perioada următoare se va vedea dacă presiunea concurențială va conduce la ajustări descendente sau dacă operatorii vor prefera să păstreze prețurile la nivelurile actuale. Iar acesta este, probabil, cel mai important mesaj al analizei AEI: nu orice preț ridicat este inevitabil și nu orice scumpire poate fi explicată exclusiv prin evoluția cotațiilor internaționale. România cu a doua cea mai mare producție internă de țiței din țările UE, are prețurile țărilor vestice", a mai transmis AEI.
De ce contează scumpirea motorinei
Scumpirea motorinei nu se vede doar în costul plătit de șoferi la pompă. Pentru că motorina este folosită în transport, agricultură, construcții și logistică, o creștere rapidă a prețului poate influența mai multe sectoare economice.
De aceea, analiza AEI pune accent pe transparență și pe modul în care sunt formate prețurile finale. După expirarea măsurilor de criză, piața carburanților intră într-o perioadă în care se va vedea dacă prețurile vor fi ajustate sau dacă vor rămâne la nivelurile ridicate observate imediat după 1 iulie.