Taxă nouă pentru comenzile online din afara UE. Cât vor plăti românii în plus de la 1 iulie 2026

Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 iul. 2026, 09:41

Românii care cumpără produse de pe platforme online din afara Uniunii Europene vor plăti mai mult începând cu 1 iulie 2026. Pentru coletele care conțin produse de până la 150 de euro, Uniunea Europeană introduce o taxă vamală fixă de 3 euro. În România, această sumă se adaugă taxei logistice de 25 de lei pe colet, ceea ce poate face ca unele comenzi ieftine să devină mult mai costisitoare.

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