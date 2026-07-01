Taxă nouă pentru comenzile online din afara UE. Cât vor plăti românii în plus de la 1 iulie 2026

Românii care cumpără produse de pe platforme online din afara Uniunii Europene vor plăti mai mult începând cu 1 iulie 2026. Pentru coletele care conțin produse de până la 150 de euro, Uniunea Europeană introduce o taxă vamală fixă de 3 euro. În România, această sumă se adaugă taxei logistice de 25 de lei pe colet, ceea ce poate face ca unele comenzi ieftine să devină mult mai costisitoare.
În ultimii ani, platformele de cumpărături din afara Uniunii Europene, în special cele chinezești, au atras tot mai mulți români prin prețuri mici și oferte foarte variate. Mulți clienți au ales astfel de site-uri pentru haine, accesorii, produse pentru casă, electronice mici sau obiecte greu de găsit în magazinele clasice.
De la 1 iulie 2026, aceste comenzi vin însă cu un cost suplimentar. Pentru coletele cu produse de până la 150 de euro, se aplică o taxă vamală fixă de 3 euro. În România, la această sumă se adaugă și taxa logistică de 25 de lei pe colet.
Asta înseamnă că, pentru unele produse foarte ieftine, taxele pot cântări destul de mult în prețul final. În anumite cazuri, costurile adăugate pot ajunge chiar să depășească valoarea produsului comandat.
Cum se aplică taxa de 3 euro
Noua taxă nu se calculează doar după numărul produselor din colet, ci după categoria vamală în care acestea sunt încadrate. Practic, dacă un client comandă mai multe produse din aceeași categorie, taxa se poate aplica o singură dată.
De exemplu, dacă într-un colet sunt cinci tricouri, clientul va plăti o singură taxă de 3 euro, pentru că toate produsele fac parte din aceeași categorie vamală. În schimb, dacă în același colet sunt trei tricouri și un ceas, taxa poate ajunge la 6 euro, deoarece produsele sunt încadrate în categorii diferite.
Această regulă poate face diferența mai ales în cazul comenzilor cu multe produse mici și diverse. Cu cât produsele sunt din categorii vamale diferite, cu atât costul suplimentar poate crește.
Taxa de 3 euro se adaugă celei de 25 de lei
În România, taxa vamală de 3 euro se adaugă taxei logistice de 25 de lei pe colet. Această taxă logistică este o măsură adoptată doar de România și Italia, însă autoritățile italiene au amânat între timp aplicarea ei.
Diferența dintre cele două taxe este importantă. Taxa de 25 de lei ține de măsurile aplicate la nivel național, în timp ce taxa vamală de 3 euro vine dintr-o decizie luată la nivelul Uniunii Europene. Aceasta se aplică în toate statele membre, în aceleași condiții.
Practic, cumpărătorii români vor simți o dublă creștere de cost pentru coletele mici venite din afara Uniunii Europene. Pentru comenzile ieftine, impactul poate fi mai mare decât pare la prima vedere.
Ce se schimbă pentru coletele de până la 150 de euro
Prin această măsură, Uniunea Europeană renunță la scutirea de taxe vamale pentru coletele cu produse de până la 150 de euro. Această facilitate a contribuit în ultimii ani la creșterea rapidă a comenzilor online făcute pe platforme din afara spațiului comunitar.
Noile reguli se aplică produselor expediate din afara Uniunii Europene în colete în care valoarea bunurilor nu depășește 150 de euro. În această valoare nu sunt incluse costurile de transport sau alte cheltuieli.
Măsura vizează inclusiv comenzile importate prin sistemul IOSS și expediate prin serviciile poștale. Asta înseamnă că regulile nu se aplică doar anumitor platforme, ci unei categorii largi de comenzi venite din afara UE.
În noiembrie ar putea apărea încă o taxă
Schimbările nu se opresc la taxa de 3 euro. La 26 martie 2026, Consiliul și Parlamentul European au ajuns la un acord pentru introducerea unei noi taxe logistice sau de manipulare pentru coletele mici vândute online.
Comisia Europeană urmează să stabilească valoarea acestei taxe printr-un act delegat. După adoptarea măsurii, toate statele membre vor trebui să o aplice cel târziu de la 1 noiembrie 2026.
Această viitoare taxă se va aplica tot produselor expediate din afara Uniunii Europene, în colete cu valoare de până la 150 de euro. În practică, asta poate însemna costuri și mai mari pentru comenzile mici făcute de pe platforme din afara spațiului comunitar.
Numărul coletelor din afara UE a crescut puternic
Introducerea noilor reguli vine după o creștere puternică a numărului de colete care intră în Uniunea Europeană din afara spațiului comunitar. Potrivit datelor menționate de Deloitte, în 2022 au intrat în UE aproximativ 1,2 miliarde de colete cu valoare de până la 150 de euro.
În 2023, numărul acestora s-a dublat și a ajuns la 2,4 miliarde. În 2024, volumul a urcat la 4,6 miliarde de colete, iar în 2025 statele membre au importat 5,8 miliarde de astfel de expedieri.
Asta înseamnă că, în medie, aproape 15,8 milioane de colete mici au intrat zilnic în Uniunea Europeană în 2025. Creșterea rapidă a acestor comenzi a pus presiune pe sistemele vamale și a determinat autoritățile europene să schimbe regulile.
Comercianții trebuie să fie mai atenți la declarațiile vamale
Noile reguli îi obligă și pe comercianți, importatori și reprezentanții acestora să fie mult mai atenți la modul în care declară produsele. Încadrarea corectă a mărfurilor în categoria vamală potrivită devine esențială, pentru că de aceasta depinde și aplicarea taxei.
Deloitte atrage atenția că pot apărea dificultăți din cauza limitărilor actuale ale sistemelor informatice folosite pentru declarațiile vamale. În anumite situații, taxa de 3 euro ar putea fi achitată de mai multe ori pentru produse încadrate la aceeași subpoziție tarifară.
Din acest motiv, importatorii sunt sfătuiți să verifice atent categoria vamală a fiecărui produs și să aleagă tipul de declarație potrivit. O clasificare greșită sau o declarație nepotrivită poate duce la plata unor taxe mai mari decât ar fi necesar.
Ce înseamnă pentru românii care comandă online
Pentru cumpărătorii din România, efectul cel mai vizibil va fi creșterea prețului final al comenzilor din afara Uniunii Europene. Produsele care păreau foarte ieftine pot deveni mai puțin avantajoase după adăugarea taxei de 3 euro și a taxei logistice de 25 de lei.
Cele mai afectate pot fi comenzile mici, cu produse ieftine sau cu articole din categorii diferite. Înainte de a cumpăra, clienții vor trebui să calculeze mai atent costul final, nu doar prețul afișat pe platforma online.
De la 1 iulie 2026, diferența dintre prețul produsului și suma plătită la final poate fi mai mare, mai ales pentru comenzile venite din afara Uniunii Europene.