Leul s-a depreciat marți în raport cu euro și dolarul, conform cursului BNR

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iun. 2026, 14:54

Leul s-a depreciat marți atât în raport cu euro, cât și cu dolarul american, potrivit cursului oficial publicat de Banca Națională a României (BNR). În schimb, moneda națională s-a apreciat ușor în fața francului elvețian, iar prețul aurului a înregistrat o scădere.

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