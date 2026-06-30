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Economie· 1 min citire

Leul s-a depreciat marți în raport cu euro și dolarul, conform cursului BNR

Curs valutar

Curs valutar

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iun. 2026, 14:54

Leul s-a depreciat marți atât în raport cu euro, cât și cu dolarul american, potrivit cursului oficial publicat de Banca Națională a României (BNR). În schimb, moneda națională s-a apreciat ușor în fața francului elvețian, iar prețul aurului a înregistrat o scădere.

Euro a crescut ușor

Potrivit datelor publicate de BNR, moneda europeană a fost cotată marți la 5,2438 lei, în creștere cu 0,08 bani (+0,02%) față de ședința precedentă, când cursul era de 5,2430 lei.

Leul rămâne astfel într-o zonă de stabilitate relativă în raport cu euro, evoluția fiind marcată de variații minore în ultimele ședințe de tranzacționare, pe fondul context regional și internațional.

Dolarul american, în creștere față de leu

Cursul dolarului american a consemnat de asemenea o majorare, moneda americană continuând să fluctueze pe pieţele valutare internaţionale în funcție de evoluțiile economice globale și de deciziile de politică monetară ale Rezervei Federale.

Francul elvețian, ușoară depreciere față de leu

Spre deosebire de evoluția euro și a dolarului, francul elvețian a înregistrat marți o scădere ușoară în raport cu moneda națională, leul reușind să se aprecieze marginal în fața acestei valute considerate, în mod tradițional, un activ de refugiu.

Prețul aurului, în scădere

BNR a anunțat și o scădere a prețului aurului, metalul prețios urmând astfel tendința de corecție manifestată în ultima perioadă pe piețele internaționale de profil.

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