Canicula topește mărfurile din piețe, iar prețurile sar în aer. Românii se uită și înghit în sec

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iun. 2026, 11:38

Vara a venit și cu prețuri uriașe la cele mai cumpărate alimente! Fructele și legumele își modifică prețul de la o zi la alta, în timp ce estimările arată că inflația va atinge pragul de 11%. Agricultorii au anunțat deja că ne confruntăm cu cel mai greu am din ultimii 36 de ani: prețuri de producție uriașe și o scădere drastică a puterii de cumpărare, potrivit Realitatea PLUS.

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