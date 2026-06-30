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Economie· 1 min citire

Canicula topește mărfurile din piețe, iar prețurile sar în aer. Românii se uită și înghit în sec

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iun. 2026, 11:38

Vara a venit și cu prețuri uriașe la cele mai cumpărate alimente! Fructele și legumele își modifică prețul de la o zi la alta, în timp ce estimările arată că inflația va atinge pragul de 11%. Agricultorii au anunțat deja că ne confruntăm cu cel mai greu am din ultimii 36 de ani: prețuri de producție uriașe și o scădere drastică a puterii de cumpărare, potrivit Realitatea PLUS.

Legumicultorii din faimoasa comună Lungulețu (județul Dâmbovița) traversează o criză fără precedent, fiind loviți simultan de o secetă severă, caniculă de peste 40°C și lipsa totală a sistemelor de irigații din partea statului. Fermierii locali avertizează că se află în pragul falimentului, în condițiile în care prețul oferit la achiziția cartofilor a prăbușit piața la o valoare derizorie de doar 30–60 de bani pe kilogram, mult sub costurile de producție.

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