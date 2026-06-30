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Economie· 1 min citire
Canicula topește mărfurile din piețe, iar prețurile sar în aer. Românii se uită și înghit în sec
Vara a venit și cu prețuri uriașe la cele mai cumpărate alimente! Fructele și legumele își modifică prețul de la o zi la alta, în timp ce estimările arată că inflația va atinge pragul de 11%. Agricultorii au anunțat deja că ne confruntăm cu cel mai greu am din ultimii 36 de ani: prețuri de producție uriașe și o scădere drastică a puterii de cumpărare, potrivit Realitatea PLUS.
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