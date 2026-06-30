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Economie· 1 min citire
Ministerul Energiei a convocat Comandamentul de Urgență. Canicula crește riscul de blackout și pune presiune pe sistemul energetic
Publicat30 iun. 2026, 08:31
Actualizat30 iun. 2026, 08:36
SursăRealitatea PLUS
Ministerul Energiei a convocat Comandamentul de Urgență din cauza riscului major de blackout în România. Valul de căldură care afectează Europa pune o presiune tot mai mare asupra rețelelor de energie electrică, în contextul creșterii accelerate a consumului pentru răcire.
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