ROMARM își extinde cooperarea internațională în cadrul Conferinței pentru Reconstrucția Ucrainei

ROMARM a reprezentat România la Conferința pentru Reconstrucția Ucrainei, eveniment dedicat consolidării cooperării economice și industriale dintre statele partenere.
Desfășurată în perioada 25–26 iunie la Gdansk, Polonia, conferința a adus în prim plan importanța parteneriatelor strategice în domeniul apărării.
Participarea ROMARM, principalul furnizor național de tehnică și servicii pentru apărare, a evidențiat capacitatea industriei românești de apărare de a contribui la dezvoltarea unor proiecte comune cu partenerii internaționali și de a răspunde noilor provocări de securitate din regiune.
Prezentă cu un stand propriu, compania a promovat capabilitățile industriei românești de apărare și a avut o serie de întâlniri cu reprezentanți ai autorităților, ai mediului de afaceri și ai industriei de profil din Polonia, Ucraina și alte state aliate.
Directorul general al ROMARM, Răzvan Pîrcălăbescu, a subliniat că participarea la conferință reprezintă un nou pas în procesul de internaționalizare a companiei și de consolidare a cooperării strategice.
„Prezența ROMARM cu un stand propriu la eveniment confirmă nivelul de angajament pe care industria națională de apărare îl are pentru dezvoltarea capacităților comune de apărare și colaborarea cu partenerii NATO”, a declarat Răzvan Pîrcălăbescu.
Pentru oficialul ROMARM, obiectivul companiilor din acest sector este dezvoltarea de proiecte concrete și parteneriate de lungă durată. Tocmai de aceea, în cadrul reuniunii, conducerea ROMARM a transmis și mesajul companiilor membre ale Organizației Patronale Industria de Apărare, care urmăresc extinderea cooperării internaționale și dezvoltarea de noi oportunități de afaceri.
Propunerile prezentate au fost primite cu interes de oficiali și reprezentanți ai mediului economic din Ucraina și Polonia, fiind analizate posibilități de colaborare în domeniul producției, modernizării și dezvoltării de capabilități industriale.
Conferința de la Gdańsk s-a desfășurat în paralel cu Eastern Flank Summit, reuniune la care a participat și președintele României, Nicușor Dan. Summitul a reunit lideri din statele aflate pe flancul estic al NATO și a avut ca temă principală consolidarea securității regionale și întărirea cooperării în contextul provocărilor generate de războiul din Ucraina.
Prin participarea la Conferința pentru Reconstrucția Ucrainei, ROMARM își reconfirmă rolul de partener strategic al statului român și al aliaților săi, promovând expertiza industriei naționale de apărare și contribuind la dezvoltarea unor parteneriate internaționale menite să sprijine securitatea și stabilitatea în regiune.