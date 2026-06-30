Revoltă în poliție din cauza salariilor mici. Polițist debutant, plătit sub salariul minim

Publicat 30 iun. 2026, 19:17 Sursă Realitatea PLUS

Revoltă în rândul polițiștilor din cauza salariilor prea mici! Sindicatele avertizează că un polițist debutant va avea salariul de funcție cu aproximativ 250 de lei sub nivelul salariului minim pe economie și acuză că guvernul menține un sistem de salarizare care îi dezavantajează pe angajații din structurile de ordine publică.

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