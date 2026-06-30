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Economie· 1 min citire
Revoltă în poliție din cauza salariilor mici. Polițist debutant, plătit sub salariul minim
Protest în Poliție
Publicat30 iun. 2026, 19:17
SursăRealitatea PLUS
Revoltă în rândul polițiștilor din cauza salariilor prea mici! Sindicatele avertizează că un polițist debutant va avea salariul de funcție cu aproximativ 250 de lei sub nivelul salariului minim pe economie și acuză că guvernul menține un sistem de salarizare care îi dezavantajează pe angajații din structurile de ordine publică.
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