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Economie· 1 min citire

Revoltă în poliție din cauza salariilor mici. Polițist debutant, plătit sub salariul minim

Protest în Poliție

Protest în Poliție

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat30 iun. 2026, 19:17
SursăRealitatea PLUS

Revoltă în rândul polițiștilor din cauza salariilor prea mici! Sindicatele avertizează că un polițist debutant va avea salariul de funcție cu aproximativ 250 de lei sub nivelul salariului minim pe economie și acuză că guvernul menține un sistem de salarizare care îi dezavantajează pe angajații din structurile de ordine publică.

Polițiștii cer aplicarea legii salarizării: „Este discriminare!”

Polițiștii cer aplicarea integrală a legii salarizării și susțin că este inadmisibil ca un angajat al statului care își începe cariera într-un domeniu esențial să fie plătit cu salariul minim.

Reprezentanții acestora avertizează că lipsa unor măsuri urgente riscă să accentueze criza de personal și să descurajeze recrutarea de noi polițiști.

Aceștia au transmis că: „Ce se întâmplă este un act de iresponsabilitate guvernamentală care vulnerabilizează direct siguranța României, a Europei și a spațiului Schengen.”

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