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Economie· 1 min citire

Salariile românilor cresc doar pe hârtie. 1,8 milioane de angajați primesc bani în plus din iulie, dar majorarea este de doar 125 de lei

Salariu minim

Salariu minim

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat28 iun. 2026, 08:44
SursăRealitatea PLUS

Au mai rămas trei zile până când veniturile românilor cresc doar pe hârtie, dar în realitate suma este înghițită de creșterile de prețuri! De la 1 iulie- 1,8 milioane de angajați urmează să primească majorarea de doar 125 de lei la salariul minim. Suma este insuficientă pentru că doar coșul minim depășește 5 mii de lei, potrivit Realitatea PLUS.

Salariul minim pe economie va crește, peste trei zile, cu doar 125 de lei și va ajunge la 2.699 de lei. Majorarea este însă mult sub presiunea scumpirilor. Coșul minim de consum pentru o singură persoană depășește deja 5.000 de lei, adică aproape dublu față de salariul minim.

În România, aproximativ 1,8 milioane de oameni lucrează pe salariul minim, venit care nu le asigură un trai decent. În plus, analiștii spun că românii pierd lunar între 200 și 500 de lei din cauza inflației, taxelor, TVA-ului crescut și accizelor.

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