Salariile românilor cresc doar pe hârtie. 1,8 milioane de angajați primesc bani în plus din iulie, dar majorarea este de doar 125 de lei

Publicat 28 iun. 2026, 08:44 Sursă Realitatea PLUS

Au mai rămas trei zile până când veniturile românilor cresc doar pe hârtie, dar în realitate suma este înghițită de creșterile de prețuri! De la 1 iulie- 1,8 milioane de angajați urmează să primească majorarea de doar 125 de lei la salariul minim. Suma este insuficientă pentru că doar coșul minim depășește 5 mii de lei, potrivit Realitatea PLUS.

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