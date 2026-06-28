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Economie· 1 min citire
Salariile românilor cresc doar pe hârtie. 1,8 milioane de angajați primesc bani în plus din iulie, dar majorarea este de doar 125 de lei
Salariu minim
Publicat28 iun. 2026, 08:44
SursăRealitatea PLUS
Au mai rămas trei zile până când veniturile românilor cresc doar pe hârtie, dar în realitate suma este înghițită de creșterile de prețuri! De la 1 iulie- 1,8 milioane de angajați urmează să primească majorarea de doar 125 de lei la salariul minim. Suma este insuficientă pentru că doar coșul minim depășește 5 mii de lei, potrivit Realitatea PLUS.
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