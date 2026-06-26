Titlurile de stat FIDELIS din iunie, listate vineri la BVB. Subscrierile au depășit 936 de milioane de lei

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iun. 2026, 11:43

Ministerul Finanțelor listează vineri, 27 iunie 2026, la Bursa de Valori București ediția din luna iunie a titlurilor de stat FIDELIS, după ce subscrierile derulate în perioada 15–22 iunie au totalizat peste 936 de milioane de lei. Suma devine disponibilă pentru tranzacționare începând de astăzi.

Distribuie articolul