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Economie· 2 min citire
Titlurile de stat FIDELIS din iunie, listate vineri la BVB. Subscrierile au depășit 936 de milioane de lei
Ministerul Finanțelor Publice
Ministerul Finanțelor listează vineri, 27 iunie 2026, la Bursa de Valori București ediția din luna iunie a titlurilor de stat FIDELIS, după ce subscrierile derulate în perioada 15–22 iunie au totalizat peste 936 de milioane de lei. Suma devine disponibilă pentru tranzacționare începând de astăzi.
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