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Economie· 2 min citire

Titlurile de stat FIDELIS din iunie, listate vineri la BVB. Subscrierile au depășit 936 de milioane de lei

Ministerul Finanțelor Publice

Ministerul Finanțelor Publice

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iun. 2026, 11:43

Ministerul Finanțelor listează vineri, 27 iunie 2026, la Bursa de Valori București ediția din luna iunie a titlurilor de stat FIDELIS, după ce subscrierile derulate în perioada 15–22 iunie au totalizat peste 936 de milioane de lei. Suma devine disponibilă pentru tranzacționare începând de astăzi.

Pe parcursul perioadei de ofertă au fost plasate 11.017 ordine de subscriere, cu investiții de 442,68 milioane lei și 95,38 milioane euro, echivalentul a 494,11 milioane lei.

Donatorii de sânge, participare notabilă

Tranșa specială în lei dedicată donatorilor de sânge a atras 75,48 milioane lei prin 1.789 de ordine, pe scadența de 2 ani. Emisiunea în euro dedicată donatorilor, cu scadență de 10 ani, a înregistrat subscrieri de 16,33 milioane euro (84,59 milioane lei) prin 1.711 ordine.

Cea mai căutată emisiune: 2 ani în lei

Cea mai mare cerere s-a înregistrat pe scadența de 2 ani în lei, cu subscrieri de 256,89 milioane lei prin 2.235 de ordine. Scadențele de 4 și 10 ani în lei au atras 61,00 milioane lei (674 ordine), respectiv 49,29 milioane lei (819 ordine).

La emisiunile în euro, scadența standard de 10 ani a atras 31,25 milioane euro (161,88 milioane lei) prin 1.431 de ordine, în timp ce scadențele de 3 și 5 ani au totalizat 30,13 milioane euro și, respectiv, 17,67 milioane euro.

Bilanț semestrial și prag istoric depășit

În primele șase luni ale anului 2026, Programul FIDELIS a atras subscrieri totale de peste 7,69 miliarde lei prin 87.669 de ordine. Donatorii-investitori au contribuit cu peste 633 milioane lei prin 14.876 de ordine.

De la lansarea programului, investițiile totale atrase de la populație au depășit pragul istoric de 69 de miliarde de lei prin peste 593.000 de subscrieri, confirmând că FIDELIS rămâne cel mai popular instrument de economisire de pe piața financiară românească.

Titlurile de stat FIDELIS sunt instrumente cu risc zero, iar veniturile din dobânzi și câștigurile de capital realizate la BVB sunt neimpozabile, reamintește Ministerul Finanțelor.

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