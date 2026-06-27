Daniel Udrescu: Cum te lasă inflația fără bani în timp ce statul câștigă pe seama ta

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iun. 2026, 10:46

Inflația nu înseamnă doar că s-au scumpit roșiile sau benzina. Inflația este o mașinărie care îți topește banii din buzunar. Pentru stat, inflația este o metodă secretă prin care adună bani fără să anunțe că a mărit taxele.

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