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Economie· 1 min citire
Pensionarii, împinși spre datorii după guvernarea Bolojan. Seniorii pierd bani în lipsa indexării
Pensionari
Publicat26 iun. 2026, 10:37
SursăRealitatea PLUS
Pensionarii au ajuns să trăiască pe datorie, după ce statul a luat măsuri de austeritate împotriva lor, acuza seniorii! De doi ani pensiile nu au fost indexate cu rata inflației, iar luna oamenii pierd sume importante de bani, potrivit Realitatea PLUS.
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