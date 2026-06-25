Administrator de firmă din București, acuzat că ar fi delapidat peste 2,6 milioane de lei. Polițiștii au descins la locuința suspectului

Un administrator de societate comercială din București este vizat de o anchetă penală de amploare, după ce ar fi folosit în interes personal sume importante de bani din conturile companiei pe care o conducea. Potrivit anchetatorilor, prejudiciul estimat depășește 2,6 milioane de lei, iar fondurile ar fi fost retrase sau transferate prin sute de operațiuni financiare desfășurate pe parcursul mai multor luni.
Percheziție într-un dosar de delapidare cu prejudiciu uriaș
Polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Brigada de Investigare a Criminalității Economico-Financiare au efectuat o percheziție domiciliară în Capitală, într-un dosar care vizează infracțiunea de delapidare cu consecințe deosebit de grave.
Anchetatorii susțin că bărbatul, în vârstă de 35 de ani, ar fi profitat de poziția sa de administrator al unei firme pentru a dispune de fondurile societății în scop personal.
Aproximativ 1.460 de tranzacții suspecte
Din cercetările efectuate până în prezent reiese că presupusele fapte s-ar fi petrecut în perioada aprilie 2023 – august 2024. În acest interval, suspectul ar fi realizat aproximativ 1.460 de tranzacții financiare prin care și-ar fi însușit diverse sume din conturile companiei.
Potrivit polițiștilor, banii ar fi fost utilizați în interes propriu, fără a exista o justificare legală pentru operațiunile efectuate.
Prejudiciu estimat la peste 2,6 milioane de lei
Valoarea totală a prejudiciului calculat de anchetatori se ridică la aproximativ 2.645.000 de lei, sumă care plasează cazul în categoria faptelor cu impact financiar major.
În urma percheziției desfășurate joi, oamenii legii au ridicat mai multe bunuri și documente considerate relevante pentru anchetă, acestea urmând să fie analizate în cadrul investigației.
Suspectul a fost dus la audieri
Administratorul firmei a fost condus la sediul poliției pentru audieri, alături de alte persoane care au fost chemate în calitate de martori. Anchetatorii încearcă să stabilească exact circuitul sumelor de bani și modul în care acestea ar fi fost retrase din patrimoniul societății.
Dosarul este instrumentat de polițiștii Serviciului de Investigare a Evaziunii Fiscale din cadrul Brigăzii de Investigare a Criminalității Economico-Financiare, sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul București.
Autoritățile continuă verificările pentru a clarifica toate circumstanțele în care s-ar fi produs presupusa delapidare și pentru a recupera eventualele prejudicii. În funcție de rezultatele investigației și de probele administrate, procurorii vor decide măsurile legale care se impun în acest caz.