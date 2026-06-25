Administrator de firmă din București, acuzat că ar fi delapidat peste 2,6 milioane de lei. Polițiștii au descins la locuința suspectului

Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 iun. 2026, 20:17

Un administrator de societate comercială din București este vizat de o anchetă penală de amploare, după ce ar fi folosit în interes personal sume importante de bani din conturile companiei pe care o conducea. Potrivit anchetatorilor, prejudiciul estimat depășește 2,6 milioane de lei, iar fondurile ar fi fost retrase sau transferate prin sute de operațiuni financiare desfășurate pe parcursul mai multor luni.

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