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Economie· 1 min citire

Cresc reporturile la Loterie: șanse mari de câștig la Loto 6/49 și Noroc. Sumele puse în joc

Loto

Loto

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat25 iun. 2026, 10:36
Actualizat25 iun. 2026, 11:20

Loteria Română organizează joi, 25 iunie, noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, cu premii cumulate de zeci de milioane de lei.

Premii mari la Loto 6/49 și Noroc

Tragerile de joi vin cu reporturi consistente, în special la Loto 6/49, unde categoria I a ajuns la peste 34,79 milioane de lei, echivalentul a peste 6,64 milioane de euro. Și jocul Noroc pune în joc o sumă importantă: peste 7,30 milioane de lei, adică aproximativ 1,39 milioane de euro.

Aceste acumulări vin după ce, la extragerile de duminică, 21 iunie, Loteria Română a acordat peste 24.450 de câștiguri, însumând peste 3,74 milioane de lei.

Joker și Noroc Plus: câștiguri atractive pentru jucători

La Joker, categoria I are un report de peste 668.500 de lei (peste 127.600 de euro), în timp ce la categoria a II‑a se joacă peste 136.000 de lei, iar la categoria a III‑a peste 45.600 de lei.

Noroc Plus vine și el cu o miză importantă: peste 319.200 de lei, adică mai mult de 60.900 de euro.

Reporturi și la Loto 5/40 și Super Noroc

La Loto 5/40, categoria a II‑a înregistrează un report de peste 65.400 de lei, iar la Super Noroc suma acumulată depășește 280.100 de lei (aproximativ 53.400 de euro).

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