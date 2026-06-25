Cresc reporturile la Loterie: șanse mari de câștig la Loto 6/49 și Noroc. Sumele puse în joc

Publicat 25 iun. 2026, 10:36 Actualizat 25 iun. 2026, 11:20

Loteria Română organizează joi, 25 iunie, noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, cu premii cumulate de zeci de milioane de lei.

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