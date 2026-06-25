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Economie· 2 min citire

Semnal de alarmă de la șeful economiștilor din BNR: ”În acest an vom depăși 60% din PIB al datoriei publice”

Semnal de alarmă de la șeful economiștilor din BNR

Semnal de alarmă de la șeful economiștilor din BNR

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat25 iun. 2026, 13:46
Actualizat25 iun. 2026, 13:53

Economistul șef al BNR, Valentin Lazea avertizează că România are cea mai mare rată de inflație din Uniunea Europeană și că anul acesta va depăși și pragul de 60% din PIB. Mai mult, acesta atrage atenția că există oricând riscul retrogradării ratingului de țară, care va duce la blocaje majore.

Oficialul BNR consideră că România are nevoie de un pact politico-economic care să oblige orice guvern, indiferent de orientarea politică, să respecte limite clare privind inflația, deficitul bugetar și creșterea economică. Lazea consideră că doar în acest fel pot fi evitate acumularea de datorii și deteriorarea echilibrelor macroeconomice.

"Avem cea mai mare rată a inflației din Uniunea Europeană și cel mai mare deficit bugetar. În acest an vom depăși și pragul de 60% din PIB al datoriei publice. Există pericolul unei retrogradări a ratingului de țară. De aceea este necesară stabilirea unor ținte care să fie respectate de orice guvern", a declarat Valentin Lazea în cadrul conferinței organizată de Asociatia Analistilor Financiar-Bancari din Romania.

"Pentru ca datoria să înceapă să scadă, deficitul bugetar trebuie redus sub nivelul cheltuielilor cu dobânzile, care sunt de aproximativ 2,8% din PIB. Asta înseamnă că deficitul bugetar ar trebui adus în intervalul 2,5-3% din PIB. Este singurul lucru pe care îl putem face pentru a ne putea uita în ochii copiilor noștri fără să roșim", a adăugat economistul BNR.

Pactul politico-economic

„Este imperativ necesară stabilirea unor ținte în care să se încadreze inflația, deficitul bugetar și creșterea economică, ținte care, odată atinse, să fie respectate de orice guvern, indiferent de coloratura ideologică. Cu alte cuvinte, e necesar un pact politico-economic care să oblige toate guvernele să nu depășească anumite intervale în ce privește indicatorii macroeconomici”, a mai declarat economistul șef al Băncii Naționale.

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