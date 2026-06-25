Semnal de alarmă de la șeful economiștilor din BNR: ”În acest an vom depăși 60% din PIB al datoriei publice”

Publicat 25 iun. 2026, 13:46 Actualizat 25 iun. 2026, 13:53

Economistul șef al BNR, Valentin Lazea avertizează că România are cea mai mare rată de inflație din Uniunea Europeană și că anul acesta va depăși și pragul de 60% din PIB. Mai mult, acesta atrage atenția că există oricând riscul retrogradării ratingului de țară, care va duce la blocaje majore.

Distribuie articolul