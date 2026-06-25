Dragoș Pîslaru anunță un record istoric: România a atras 10 miliarde de euro din fonduri europene într-un singur an

România a înregistrat cea mai bună performanță din istorie în ceea ce privește atragerea fondurilor europene, după ce, în intervalul iunie 2025 - iunie 2026, a reușit să aducă în economie aproximativ 10 miliarde de euro. Anunțul a fost făcut de ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, care a descris rezultatul drept un record absolut pentru țara noastră.
Potrivit oficialului, suma reprezintă cel mai mare volum de finanțări europene atras de România într-o perioadă de 12 luni consecutive, performanță care plasează statul român printre liderii Uniunii Europene în ceea ce privește absorbția fondurilor comunitare.
România urcă pe podiumul european la absorbția fondurilor UE
Dragoș Pîslaru a subliniat că România a făcut un salt spectaculos în ceea ce privește utilizarea fondurilor de coeziune, reușind să își tripleze nivelul absorbției comparativ cu anul precedent.
Datele prezentate arată că valoarea sumelor absorbite a crescut de la aproximativ 3,27 miliarde de euro la peste 10,4 miliarde de euro, ceea ce înseamnă o majorare de peste 7 miliarde de euro într-un singur an.
În acest context, România ocupă în prezent locul al doilea la nivelul Uniunii Europene în clasamentul sumelor nete absorbite, o poziție considerată remarcabilă după ani în care țara se afla la coada clasamentelor europene.
Contractarea fondurilor europene se apropie de 100%
Ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene a evidențiat și gradul ridicat de contractare a fondurilor disponibile în actualul exercițiu financiar european.
Conform datelor oficiale, nivelul contractării a ajuns la 97%, iar autoritățile estimează că pragul maxim de 100% poate fi atins în perioada următoare.
Această evoluție este considerată esențială pentru accelerarea proiectelor de infrastructură, dezvoltare regională, digitalizare și modernizare a serviciilor publice.
PNRR, aproape de obiectivul de absorbție
Un alt punct important evidențiat de Dragoș Pîslaru îl reprezintă Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), principalul instrument prin care România finanțează reforme și investiții strategice.
Potrivit ministrului, prin cererile de plată depuse în cadrul programului au fost atrase aproape 3 miliarde de euro, fonduri care contribuie direct la implementarea proiectelor asumate prin planul european.
Oficialul și-a exprimat încrederea că România poate ajunge la un grad de absorbție de aproximativ 95% din fondurile disponibile prin PNRR, cu condiția menținerii unui ritm susținut al reformelor și al investițiilor.
Investițiile europene susțin dezvoltarea economiei
Dragoș Pîslaru a evidențiat și rolul major pe care fondurile europene îl au în finanțarea investițiilor publice din România.
În prezent, aproximativ 76% din investițiile realizate de stat sunt susținute din bani europeni, ceea ce contribuie semnificativ la dezvoltarea infrastructurii și la reducerea presiunii asupra bugetului național.