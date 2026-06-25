Dragoș Pîslaru anunță un record istoric: România a atras 10 miliarde de euro din fonduri europene într-un singur an

Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 iun. 2026, 17:08

România a înregistrat cea mai bună performanță din istorie în ceea ce privește atragerea fondurilor europene, după ce, în intervalul iunie 2025 - iunie 2026, a reușit să aducă în economie aproximativ 10 miliarde de euro. Anunțul a fost făcut de ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, care a descris rezultatul drept un record absolut pentru țara noastră.

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