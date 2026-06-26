Advertising
Advertising
Economie· 2 min citire
FMI: Prețurile la energie și materii prime au început să scadă după acordul SUA-Iran, însă normalizarea va dura
FMI
Fondul Monetar Internațional (FMI) apreciază că acordul dintre SUA și Iran privind încetarea ostilităților și redeschiderea Strâmtorii Ormuz a redus presiunile asupra piețelor energetice și ale materiilor prime. Totuși, instituția avertizează că va fi nevoie de timp pentru revenirea completă la normal a prețurilor și a fluxurilor comerciale din regiunea Golfului.
Citește și
- 11:43Titlurile de stat FIDELIS din iunie, listate vineri la BVB. Subscrierile au depășit 936 de milioane de lei
- 10:37Pensionarii, împinși spre datorii după guvernarea Bolojan. Seniorii pierd bani în lipsa indexării
- 09:08Cât costă viața în Europa: România, printre cele mai ieftine țări, țara care bate toate recordurile în UE
- 08:40Prețul carburanților ar putea crește de la 1 iulie. Benzina și motorina riscă să se apropie de 10 lei pe litru
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News