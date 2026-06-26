FMI: Prețurile la energie și materii prime au început să scadă după acordul SUA-Iran, însă normalizarea va dura

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iun. 2026, 11:50

Fondul Monetar Internațional (FMI) apreciază că acordul dintre SUA și Iran privind încetarea ostilităților și redeschiderea Strâmtorii Ormuz a redus presiunile asupra piețelor energetice și ale materiilor prime. Totuși, instituția avertizează că va fi nevoie de timp pentru revenirea completă la normal a prețurilor și a fluxurilor comerciale din regiunea Golfului.

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