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Economie· 2 min citire

FMI: Prețurile la energie și materii prime au început să scadă după acordul SUA-Iran, însă normalizarea va dura

FMI

FMI

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iun. 2026, 11:50

Fondul Monetar Internațional (FMI) apreciază că acordul dintre SUA și Iran privind încetarea ostilităților și redeschiderea Strâmtorii Ormuz a redus presiunile asupra piețelor energetice și ale materiilor prime. Totuși, instituția avertizează că va fi nevoie de timp pentru revenirea completă la normal a prețurilor și a fluxurilor comerciale din regiunea Golfului.

Prețurile petrolului, metalelor și îngrășămintelor au început să se tempereze după reluarea transporturilor prin Strâmtoarea Ormuz, însă efectele conflictului nu au fost încă depășite complet, a declarat joi purtătorul de cuvânt al FMI, Julie Kozack, citată de Reuters.

Potrivit oficialului, în actualizarea din 8 iulie a raportului World Economic Outlook, FMI va decide dacă va păstra cele trei scenarii de creștere economică prezentate în aprilie, care depind în mare măsură de evoluțiile din Iran și din regiune.

În scenariul advers analizat de FMI, în care Strâmtoarea Ormuz ar fi rămas închisă, prețul mediu al petrolului ar fi urcat la aproximativ 100 de dolari pe baril în acest an, iar economia mondială ar fi încetinit la o creștere de 2,5% în 2026, pe fondul unor condiții financiare mai restrictive și al unor presiuni inflaționiste sporite.

Între timp, cotația petrolului Brent a coborât joi la aproximativ 73 de dolari pe baril, cel mai redus nivel dinaintea izbucnirii conflictului din Iran, semnal că piețele reacționează pozitiv la detensionarea situației.

FMI subliniază însă că riscurile rămân ridicate, în special pentru economiile în curs de dezvoltare care sunt importatoare nete de energie și dispun de rezerve fiscale limitate sau de stocuri reduse de petrol și alte materii prime, în special statele din Africa.

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