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Economie· 1 min citire

Bolojan, contrazis dur de BNR. Economistul-șef demontează scenariul creșterii impozitelor - VIDEO

Taxe și impozite

Taxe și impozite

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat26 iun. 2026, 12:46
SursăRealitatea PLUS

Economistul-șef al Băncii Naționale a României, Valentin Lazea, îi demontează toate teoriile lui Ilie Bolojan și avertizează că o creștere a impozitelor este nerealistă din punct de vedere social și politic, potrivit Realitatea PLUS.

În plus, acesta consideră că România poate recupera miliarde de lei printr-o colectare mai eficientă. Valentin Lazea susține că reducerea deficitului bugetar sub pragul de trei la sută din PIB nu poate fi obținută prin majorarea taxelor.

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