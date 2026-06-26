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Economie· 1 min citire
Bolojan, contrazis dur de BNR. Economistul-șef demontează scenariul creșterii impozitelor - VIDEO
Taxe și impozite
Publicat26 iun. 2026, 12:46
SursăRealitatea PLUS
Economistul-șef al Băncii Naționale a României, Valentin Lazea, îi demontează toate teoriile lui Ilie Bolojan și avertizează că o creștere a impozitelor este nerealistă din punct de vedere social și politic, potrivit Realitatea PLUS.
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