Prețul carburanților ar putea crește de la 1 iulie. Benzina și motorina riscă să se apropie de 10 lei pe litru

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iun. 2026, 08:40

Benzina și motorina s-ar putea scumpi de la 1 iulie, după ce plafonarea adaosului comercial la carburanți riscă să expire. Potrivit Realitatea PLUS, guvernul interimar nu are atribuțiile necesare pentru a o prelungi.

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