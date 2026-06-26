Fondurile de pensii private o duc excelent, în ciuda crizei. Creştere cu aproximativ 33% în primul trimestru

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iun. 2026, 13:58

Valoarea totală a activelor fondurilor de pensii administrate privat (Pilonul II) a fost de 212,55 miliarde lei la 31 martie 2026, în creştere cu aproximativ 33% comparativ cu aceeaşi dată a anului 2025, arată Raportul privind evoluţia sistemului de pensii private în trimestrul I 2026, realizat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).

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