Pîslaru, discuții la Bruxelles pe Legea salarizării. Proiectul ajunge la partide fără consultarea sindicatelor - SURSE

Tensiunile cresc în jurul noii legi a salarizării. Forma modificată a proiectului ar fi fost trimisă Comisiei Europene fără consultarea sindicatelor, iar angajații din Educație și Sănătate amenință cu reluarea protestelor.
Potrivit surselor Realitatea PLUS, proiectul ajunge miercuri, 19 august, la partidele politice. Liderii formațiunilor urmează să îl analizeze înaintea unei noi runde de discuții la Palatul Cotroceni.
Liderii partidelor merg joi la Cotroceni
Liderii celor patru partide ar urma să se întâlnească joi, 20 august, cu președintele Nicușor Dan. Tema principală a discuțiilor va fi proiectul legii salarizării și forma în care acesta ar putea fi trimis Parlamentului. Reprezentanții partidelor și ai sindicatelor susțin că există în continuare numeroase probleme în proiect. Una dintre principalele nemulțumiri este că documentul transmis Comisiei Europene diferă de varianta făcută publică pe 17 iulie. Sindicatele afirmă că nu au văzut noua formă a legii înainte ca aceasta să fie trimisă la Bruxelles. Ministrul Muncii prezentase anterior proiectul drept „o ofertă de nerefuzat” pentru angajații din Educație și Sănătate.
Amenințări cu grevă generală în spitale și școli
Sindicatele avertizează că protestele vor fi reluate dacă noua lege aduce scăderi de venituri. În Sănătate este luată în calcul declanșarea unei greve generale în spitale. Și angajații din Educație amenință cu măsuri radicale. Reprezentanții lor susțin că anul școlar ar putea începe cu o grevă generală dacă proiectul nu răspunde problemelor din sistem și afectează veniturile profesorilor. Sindicaliștii cer ca legea să fie discutată cu angajații înainte de a ajunge la vot. În cazul în care problemele semnalate nu sunt rezolvate, aceștia le solicită partidelor să nu susțină proiectul în Parlament.
Legea ar putea ajunge săptămâna viitoare în Parlament
Dacă liderii partidelor și președintele Nicușor Dan ajung la un acord, proiectul ar urma să fie publicat în următoarele zile. Legea ar putea fi trimisă Parlamentului săptămâna viitoare. Pentru dezbaterea și votarea sa ar urma să fie convocată o sesiune extraordinară. Sindicatele cer însă reluarea discuțiilor cu viitorul Guvern dacă forma actuală a proiectului nu rezolvă problemele salariale. În lipsa unui acord, România s-ar putea confrunta cu un nou val de proteste în spitale și în sistemul de învățământ.