Pîslaru, discuții la Bruxelles pe Legea salarizării. Proiectul ajunge la partide fără consultarea sindicatelor - SURSE

Publicat 19 aug. 2026, 09:54 Sursă Realitatea PLUS

Tensiunile cresc în jurul noii legi a salarizării. Forma modificată a proiectului ar fi fost trimisă Comisiei Europene fără consultarea sindicatelor, iar angajații din Educație și Sănătate amenință cu reluarea protestelor.

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