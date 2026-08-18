Cum blochează mediul și ONG-urile autostrăzile? Liliecii și urșii au oprit proiecte de miliarde

Publicat 18 aug. 2026, 22:32 Sursă Realitatea PLUS

La baza marilor eșecuri din infrastructura României au stat, de-a lungul timpului, și deciziile luate la cererea ONG-urilor. Nu de puține ori s-a cerut însă un echilibru între acestea și instituțiile publice atunci când vine vorba de proiecte care vizează dezvoltarea României. Chiar și așa, protejarea liliecilor, a urșilor și a unor specii de pești s-a numărat printre motivele controversate pentru care mai multe proiecte de amploare derulate în județul Hunedoara au fost blocate, suspendate sau întârziate.

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