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Economie· 1 min citire
Consumatorii de energie din România pot fi plătiți dacă își reduc voluntar consumul. Decizia ANRE
Foto/Arhivă
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a aprobat un nou mecanism pe piața energetică: Regulamentul privind serviciul de flexibilitate a consumului. Prin această măsură, consumatorii eligibili – direct sau prin intermediul furnizorilor și agregatorilor – vor putea fi remunerați dacă aleg să își reducă temporar și voluntar consumul de energie electrică în anumite intervale orare.
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