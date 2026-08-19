Consumatorii de energie din România pot fi plătiți dacă își reduc voluntar consumul. Decizia ANRE

Scris de Iulian Budusan Publicat: 19 aug. 2026, 18:31

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a aprobat un nou mecanism pe piața energetică: Regulamentul privind serviciul de flexibilitate a consumului. Prin această măsură, consumatorii eligibili – direct sau prin intermediul furnizorilor și agregatorilor – vor putea fi remunerați dacă aleg să își reducă temporar și voluntar consumul de energie electrică în anumite intervale orare.

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