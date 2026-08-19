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Economie· 2 min citire

Dumitru Pîrvulescu: „Bolojan știa din primăvară de criza energetică!”

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Scris deRealitatea.NET
Publicat19 aug. 2026, 17:22
Actualizat19 aug. 2026, 17:25
SursăRealitatea PLUS

Vinerea aceasta este așteptat un nou vârf de consum de energie, în timp ce România se confruntă cu producție redusă după oprirea reactoarelor de la Cernavodă. Autoritățile estimează că stocurile de cărbune mai ajung doar două săptămâni, iar importurile au crescut semnificativ pentru a acoperi deficitul.

Dumitru Pîrvulescu, președintele Federației Naționale Mine Energie Gorj, îl acuză pe Bolojan că știa încă din primăvară despre problemele sistemului energetic, dar nu a luat măsuri la timp și nu a negociat din timp cu Comisia Europeană pentru menținerea capacităților pe cărbune.

Pîrvulescu: „Bolojan putea preveni criza din energie!”

„Premierul Bolojan știa din primăvară că sistemul energetic are o mare problemă, pentru că se finalizase studiul comandat de Transelectrica în care se spunea clar că până în 2029, pe perioada în care grupul 1 de la Cernavodă va fi oprit pentru reparație capitală, e nevoie de 3 blocuri active și 2 în rezervă la complexul Oltenia.

Și vă aduceți aminte că în luna martie a oprit unul. Deci nu-l oprea nimeni pe Bolojan să prevină situația de acum.

Nu l-a oprit nimeni să se ducă până în momentul ăsta, nu pe ultima 100 de metri, să negocieze cu Comisia Europeană necesarul și necesitatea care o are România în momentul de față.

Deci într-adevăr s-a văzut zilele astea că cărbunele chiar, cum să zic, cu faulturile pe care le-a luat în ultimii ani și-a făcut datoria față de sistemul energetic național.

Sunt niște indivizi care câștigă zeci, sute, de milioane de euro în detrimentul românilor.

E statul român care de asemenea câștigă din dereglementarea asta care-i în piața de energie și la fel nu-i interesează.

Că altfel dacă îl interesează, dacă era stat serios, nu ajungeam în situația asta.”, a declarat Dumitru Pîrvulescu, președintele Federației Naționale Mine Energie Gorj.

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