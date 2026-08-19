Dumitru Pîrvulescu: „Bolojan știa din primăvară de criza energetică!”

Publicat 19 aug. 2026, 17:22 Actualizat 19 aug. 2026, 17:25 Sursă Realitatea PLUS

Vinerea aceasta este așteptat un nou vârf de consum de energie, în timp ce România se confruntă cu producție redusă după oprirea reactoarelor de la Cernavodă. Autoritățile estimează că stocurile de cărbune mai ajung doar două săptămâni, iar importurile au crescut semnificativ pentru a acoperi deficitul.

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