Advertising
Advertising
Economie· 1 min citire
Nota de plată lăsată de Bolojan vine peste români. România se apropie de pragul critic de 60% din PIB
Ilie Bolojan
Publicat26 iun. 2026, 14:06
SursăRealitatea PLUS
Avertisment sumbru de la Comisia Europeană. Datoria publică a României ar putea ajunge la aproape 64% din Produsul Intern Brut până anul următor și chiar până la 90% până în 2036, potrivit Realitatea PLUS.
Citește și
- 13:58Fondurile de pensii private o duc excelent, în ciuda crizei. Creştere cu aproximativ 33% în primul trimestru
- 12:46Bolojan, contrazis dur de BNR. Economistul-șef demontează scenariul creșterii impozitelor - VIDEO
- 11:50FMI: Prețurile la energie și materii prime au început să scadă după acordul SUA-Iran, însă normalizarea va dura
- 11:43Titlurile de stat FIDELIS din iunie, listate vineri la BVB. Subscrierile au depășit 936 de milioane de lei
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News