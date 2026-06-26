Nota de plată lăsată de Bolojan vine peste români. România se apropie de pragul critic de 60% din PIB

Publicat 26 iun. 2026, 14:06 Sursă Realitatea PLUS

Avertisment sumbru de la Comisia Europeană. Datoria publică a României ar putea ajunge la aproape 64% din Produsul Intern Brut până anul următor și chiar până la 90% până în 2036, potrivit Realitatea PLUS.

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